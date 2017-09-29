تعقد محكمة استئناف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد جلسة لمحاكمة المعتقل احمد عمر العبادي المرقشي .

وقال المرقشي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه سيمثل امام المحكمة يوم الأحد ضمن مسلسل المحاكمات التي يتعرض لها منذ سنوات .

وتعتقل السلطات اليمنية في صنعاء احمد المرقشي منذ العام 2008 وحتى اليوم .

ويقول المرقشي ونشطاء حقوقيين جنوبيين ان الاتهامات الموجهة له "كيدية".

المزيد في أخبار وتقارير الأحد : جلسة جديدة لمحاكمة المرقشي تعقد محكمة استئناف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد جلسة لمحاكمة المعتقل احمد عمر العبادي المرقشي . وقال المرقشي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه سيمثل امام المحكمة لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين .. السفير اليمني بالقاهرة ورئيس جامعة عدن يزورون جامعة عين شمس قام الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ووفد جامعة عدن برئاسة الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة بزيارة إلى جامعة عين شمس في العاصمة مقتل وجرح 60 من الميليشيات بينهم قياديون خلال 10 أيام أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة مصرع وجرح 60 من عناصر الميليشيات بينهم مرجع ديني، وقياديون آخرون ومصور تلفزيوني خلال المعارك التي شهدتها مدينة حرض غرب