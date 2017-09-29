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الأحد : جلسة جديدة لمحاكمة المرقشي

الجمعة 29 سبتمبر 2017 04:31 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

تعقد محكمة استئناف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد جلسة لمحاكمة المعتقل احمد عمر العبادي المرقشي .

وقال المرقشي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه سيمثل امام المحكمة يوم الأحد ضمن مسلسل المحاكمات التي يتعرض لها منذ سنوات .

وتعتقل السلطات اليمنية في صنعاء احمد المرقشي منذ العام 2008 وحتى اليوم .

ويقول المرقشي ونشطاء حقوقيين جنوبيين ان الاتهامات الموجهة له "كيدية".


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الأحد : جلسة جديدة لمحاكمة المرقشي
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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