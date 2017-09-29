أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في العالم.



وأوضح السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، أن الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية في دول مجلس التعاون تضطلع بدور ريادي في دورها الإنساني ودعم جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التنسيق بين المانحين من دول المجلس والصناديق الإقليمية والمنظمات الدولية، حيث قامت في هذا الشأن بإنشاء مكتب يعنى بتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس لليمن.



وأكد أهمية دور البند العاشر في أجندة المجلس في ضمان تقديم الدعم التقني والفني الملائم للدول ولمختلف مؤسساتها الشرعية تلبية لاحتياجاتها والتزاماتها التقنية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تطمح دول مجلس التعاون لمواصلة تقديمه للمؤسسات الشرعية اليمنية خاصة في مجال التحقيقات وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وبيّن أن اللجنة الوطنية اليمنية قدمت تقريرا قام بتغطية الآلاف من حالات الانتهاكات بوصفها خطوة أولى نحو تطبيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم الضروري للجنة بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.

المزيد في أخبار وتقارير «التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام. وقال ألكسندر المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المهندس محمد محسن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة بعنوان شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام. وعملا بحق الرد