الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
الجمعة 29 سبتمبر 2017 12:44 مساءً
جنيف ( عدن الغد ) رويترز :
جنيف ( عدن الغد ) رويترز :
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.
وقال ألكسندر فيت رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط مما يؤدي إلى سقوط "عدد هائل" من الضحايا المدنيين.
ودعا الأطراف للسماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة.
وأضاف خلال إفادة صحفية في جنيف أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألف حالة وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119.
وقال "يمكن أن نشهد مليون حالة بحلول نهاية العام".
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