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قيادي في حزب الاصلاح يقول انه لايمانع في قتل 24 مليون يمني لاجل اسقاط الحوثيين

الجمعة 29 سبتمبر 2017 12:13 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

قال قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح انه لايمانع ابدا في ابادة 24 مليون يمني مقابل اسقاط الانقلاب في شمال اليمن .

وكان "عبدالله صعتر" يتحدث لقناة الشرعية اليمنية في الرياض حيث اكد انه لايمانع في ابادة 24 مليون من الشعب اليمني وبقاء مليون واحد يعيش بحرية .

واثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا واسع النطاق حيث اتهم الرجل بانه يدعو لاطالة امد الحرب وتبرير اعمال القتل التي تطال المدنيين .


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تعليقات القراء
279784
[1] هذا الجبان أول من أيد الحوثيين وهرب لأقاتل قاتله الله
الجمعة 29 سبتمبر 2017
محمد النهدي | الجنوب العربي حضرموت
هذا السقيطه العفن هوجالس يهرف وهناك اهله وجماعته تقاتل مع الحوثيين وهويدعمهم وقاعد يكذب قبح الله وجهه هذا خبيث وندل وجبان الذي يريد يقتل الحوثيين ينظم للجبهات وهولاء كذب هم وجيش مارب المتحوث اللعبه مكشوفة للجميع.

279784
[2] الوطن ملكية خاصه لهم ومن ضد هذا فهو مرتزق و خائن و حتى إن كنا اصحاب الارض.. هذا هو نهجهم و عقيدتهم
الجمعة 29 سبتمبر 2017
عدني... | عدن
هذا هو منهج حزب الخراب الارهابي .. منهجهم هم الشرعية و هم الوطن و هم الوطنيين و هم المخلصين للوطن و للجمهورية و هم المدافعين عن الوطن و الجمهورية وهم الوحيدين من وقف ضد الحوثي و عفاش وهم من دفع ملايين الشهداء و هم من حرر اليمن شرقه و غربه و شماله وجنوبه و هم الشرفاء و هم ضد الفساد و المفسدين و هم مع دولة الحقوق و القانون و هم .. وهم... وهم...!!!! ولكن واقع و نهج هذا الحزب و كل مواليه و كل تجاربنا معه هو عكس كل هذا تماماً....



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