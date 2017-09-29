قيادي في حزب الاصلاح يقول انه لايمانع في قتل 24 مليون يمني لاجل اسقاط الحوثيين

قال قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح انه لايمانع ابدا في ابادة 24 مليون يمني مقابل اسقاط الانقلاب في شمال اليمن .

وكان "عبدالله صعتر" يتحدث لقناة الشرعية اليمنية في الرياض حيث اكد انه لايمانع في ابادة 24 مليون من الشعب اليمني وبقاء مليون واحد يعيش بحرية .

واثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا واسع النطاق حيث اتهم الرجل بانه يدعو لاطالة امد الحرب وتبرير اعمال القتل التي تطال المدنيين .

المزيد في أخبار وتقارير «التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام. وقال ألكسندر المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المهندس محمد محسن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة بعنوان شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام. وعملا بحق الرد

تعليقات القراء





