قيادي في الحراك الجنوبي :دعوة رئيس الوزراء بن دغر لدمج قوات الجيش مطلب للجميع
الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:43 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي والمقاومة عبدالكريم قاسم فرج ان دعوة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر لتوحيد الوية الجيش ضمن قيادة واحدة هو مطلب للجميع .
واضاف معلقا على تصريحات بن دغر بالقول :" ما يقصده رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر فيما قاله هو إعادة هيكلة القوات التي تشكلت بعد الحرب و هو مطلب الجميع فلا يعقل أن تكون هناك ألوية عسكرية قائدها و كل أفراده من منطقة واحدة و لا يعقل ان تكون هناك قوات لا تخضع لسلطان الدولة اي تأويل لحديثه هو الإبقاء على وضع غير طبيعي لا يخدم الامن و الإستقرار.
وتابع قائلا :" قرار دمج المقاومة صادقت عليه كل فرق المقاومة يوم عقدت إجتماعها في قاعة فلسطين و وضعت عيدروس على رأس لجنة الدمج في القوات المسلحة و شلال على راس لجنة الدمج في الأمن. من صفق بالامس لا يحق له أن يعترض اليوم.بطلوا مزايدة.
تعليقات القراء
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[1] يريد القارئ من ( عبدالكريم قاسم) توضيح حول المؤسسة العسكرية والويتها العسكرية
الجمعة 29 سبتمبر 2017
العزي | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
في 94م احتل الجيش الشمالي بقيادة (هادي) وعلي محسن وصالح الجنوب ودمروه بشريا وماديا واقتصاديا ( سجل يا ايها التاريخ )وقتلوا الاف من شعب الجنوب منذ 94- 2015- شعب الجنوب والمقاومة الجنوبية بمشاركة دول التحالف قاموا بنحرير الجنوب من عدوان الغزاة في 2015 وتم طرد الجيوش اللمعتدية من الجنوب - لكنهم مازالوا يجمعون قوتهم في مأرب ومكيراس وبيحان وسيؤن و غدا في قاعدة العند العسكرية بهدف احتلال الجنوب مرة ثانية بمساعدة حلفائهم الهاربين من النظام السياسي الطائفي الجديد في صنعاء - وهم متخذين استعادة الشرعية والحاق الجنوب بصنعاء( دولة وحدوية فدرالية ) مبرر لبقائهم مسيطرين على السلطة والثروات حيث كونوا مع - علي محسن وهادي الوية الحرس الرئاسي وتفريخ مايسمى باتلاف المقاومة ومجاميع مسلحة ومجموعة موظفين ينفذون اوامرهم - لكنهم فشلوا في الادارة المدنية والعسكرية في الجنوب .الذي يحترم نفسه وكرامته يجب عليه احترام ارادة شعب الجنوب في الحرية والاستقلال لاستعادة دولته الجنوبية المحتلة منذ 7.7.94.
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[2] في القيادات العليا للشرعية اليمنه لا أحد يمثل هذه الشرعيه حقا غير الرئيس عبدربه منصور هادي الله يعينه ومعه قله بسيطه من الجنوبييناما البقيه فهم ممثلون على مسارح عفاش ولذا وجب على الجنوبيين ان يؤسسوا لشرعيتهم وأللا يكونوا تابعين للمثلين على مسارح عفاش وحزب أولاد الأحمر
الجمعة 29 سبتمبر 2017
يبدو انك تعمل ضمن (الحراك الجنوبي) التابع لعفاش وبن دغر والحوثي ومن نفس المدرسه وتستخدم نفس المصطلحا | جزيرة سقطرى الجنوبيه
يبدو انك تعمل ضمن (الحراك الجنوبي) التابع لعفاش وبن دغر والحوثي ومن نفس المدرسه وتستخدم نفس المصطلحات التي تتضمن الحق شكلا وبها باطل .. ان كانت عصابة عفاش قد وعدتك بمنصب وجاه ومصلحه فموقفك مفهوم .. ليس من الصعب فهم ما يريده عفاش عبر بن دغر وهم المسرحيون الكبار وهو اعادة الجنوب الى بيت الطاعه الى باب اليمن وتود أنت ان يكون لك دور فاعل في ذلك .. ان حرالي جنوبي اصيل يؤمن بالتحرر والإستقلال من الاحتلال اليمني واستعادة الدوله الجنوبيه فساهم بجديه في بناء المؤسسه السياسيه الحامله للقضيه الجنوبيه وسمها ما شئت وهناك ناقش كيف يمكن أعادة هيكلة القوات العسكريه والأمنيه الجنوبيه والمؤمنه بالتحرر والاستقلال واستعادة الدوله ولكي تفهم اكثر عد مرة اخرى الى خطاب بن دغر الذي القاه في قاعة فلسطين المسلوبه من قبل الاحتلال اليمني وكذلك من هم الذين تواجدوا فيها من قوى التحر والإستقلال الجنوبيين ومن هم من مرتزقة الحتلال اليمني المعروفين بولاءهم لعغاش وعصابته ومن الذين القوا كلمات وبأسم اي مكونات جنوبيه تحرريه او السلطه المحليه لمحافظة عدن .. وأخير عد الى رشدك يا رجل فكلمة قيادي في الحراك الجنوبي كبيرة عليك بعض الشيئ ونتمنى ان تقوم بعمل ما يجعلها تليق بك لتصير بحجمها وعندىذ سيصفق لك الوطن المسلوب وكل من فيه . تمنياتنا لك بالعودة الى السرب والتوفيق.
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[3] الدحابشة اللذين عرفوا المدنية و السياسة قبل كم سنه أصبحوا يفهموا اكثر من بعض البلهاء امثالك..
الجمعة 29 سبتمبر 2017
عدني... | عدن
يا حادق الدمج الذي يقصدوه مش الدمج الذي أنت فاهمه...بطلوا هذا الجهل و الغباء و حسن الظن الذي ضيعنا في ٩٠ و ٩٤..
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[4] شتان ما بين توحيد الوية الجيش وما بين دمج المقاومة الجنوبيه وقال لك قيادي #اغبى قيادات العالم جنوبيين
الجمعة 29 سبتمبر 2017
د/ عبدالرب السلفي | هاملتون كندا
١-دعوة رئيس حكومة العربيه اليمنيه بن عفاش هي لتوحيد الوية الجيش اليمني ضمن قيادة واحدة يعني تحت قيادة الافندم غلي بعراره الاحمر .هنا يتحدث عن دمج المقاومة الجنوبيه بالوية الجيش اليمني ٢- اجتماع دمج المقاومة التي عقدت إجتماعها في قاعة فلسطين كانت بدعوه اصلاحيه والهدف احتواء ء المقاومة الجنوبيه وتسخيرها لبث الفوضى في المحافظات الجنوبيه المحرره٠وهنا يتحدث عن دمج المقاومة بالوية لتاسيس الجيش الجنوبي ٣- وحتى الذين حضروا الإجتماع في قاعة فلسطين فهم يمثلوا انفاسهم فقط وليس الجنوب كله يالجنوبيين شوفوا بعدها سليط جلجل واَح وما بايفيد الندم والنواح ( يعني با نكون متعوده دآيماً على قولة عادل امام ) وماشتيكم بعدين تقولوا السلفي ما قال لنا ؟؟؟ الجنوبيين يكركروا الشرعيه و الشرعيه تنخش الجنوبيين نخاش ؟ والجنوبيين داريين وساكتين وبيخلعوا لنا البنطلون ونحنُ قاعدين على قولة عادل امام الدنبوع وبن خرى تاريخهم اسود في الجنوب لهذا فهم قتله وفجره دامسيين لا تهتز لهم شعره فيما يخص الجنوب ومايعانيه الشعب الجنوبي بشكل عام فكلما اظهر الجنوبين خطاب تسامحي نحو الشرعيه كلما اعتبروه خطاب انبطاحي انهزامي لشعب لا حولأ له ولا قوه كلما زادوا فجوراً وجرأةً ؟؟؟ لاحظوا منهم الذين يتمادوا ويوجهوا الأهانات والأستفزازات الواحده تلوالأخرى (ونحنُ قاعدين ) من فريق الشرعيه ؟؟؟ الجنوبيين فقط الدنبوع وبن خرى وكل الجنوبيين المنطويين تحت مسمى الشرعيه وبدون استثناء ( ونحنُ قاعدين على قولة عادل امام) جماعة علي كريوكا راكبين على ظهور الدنبوع وبن زفت وفريقهم الجنوبيين المتدنبعيين الشرعيين ( حي تشوه حي حه) وبدل ما يحملوهم با تجاه باب اليمن ويرموهم في مارب عند اقرب تبه لصنعاء ويقولوا الى هنا وبس سدوا ولكم دينكم ولي دين لكن الجنوبيين دنابيعنا لهم خطه جهنميه لا تخرها المَيه @@ امجماعه ( حي تشوه حي حه) يسوقوهم وربعنا فقدوا البورصه وتوجهوا نحو الجنوب وكما صرح امدنبوع بانهم يتبادلوا الادوار.الخلاصه المطلوب مننا كجنوبين ان لا نكتفي برد خطابي لشجب ما صرح به بن زفت ووعيد كلماتي وانما شئ عملي ملموس ع الواقع لردع ماتسعى اليه خطط شرعية الدنبوع اللئيمه واقترح التالي : ١) عدم السماح بتواجد المدعو بن زفت في محافظات الجنوب لأنه اصبح رجل غير مرغوب فيه بسبب كشفه نياته التأمريه ضد الجنوب وذالك بالسعي لتمكين جيش قوات الأحتلال من السيطره على الجنوب مجدداً تحت غطاء الشرعيه ٢) السيطره او وضع اليد تدريجياً على المرافق الأيراديه ومصادر الثروه لأنه السلاح الأقوى الذي يستخدمه بن زفت وامثاله للتأمر واذلال اصحاب الثروه وتكون البدايه وضع اليد على البنك المركزي وميناء عدن . شفنا بن زفت يسرح ويمرح بالطول والعرض ويتصرف بمليارات لشراء الذمم المعاديه للجنوب شرقا وغربا .الثروه هي السلاح الأكثر فاعليه . د/ عبدالرب السلفي هاملتون كندا
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