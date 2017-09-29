قيادي في الحراك الجنوبي :دعوة رئيس الوزراء بن دغر لدمج قوات الجيش مطلب للجميع

قال القيادي في الحراك الجنوبي والمقاومة عبدالكريم قاسم فرج ان دعوة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر لتوحيد الوية الجيش ضمن قيادة واحدة هو مطلب للجميع .

واضاف معلقا على تصريحات بن دغر بالقول :" ما يقصده رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر فيما قاله هو إعادة هيكلة القوات التي تشكلت بعد الحرب و هو مطلب الجميع فلا يعقل أن تكون هناك ألوية عسكرية قائدها و كل أفراده من منطقة واحدة و لا يعقل ان تكون هناك قوات لا تخضع لسلطان الدولة اي تأويل لحديثه هو الإبقاء على وضع غير طبيعي لا يخدم الامن و الإستقرار.

وتابع قائلا :" قرار دمج المقاومة صادقت عليه كل فرق المقاومة يوم عقدت إجتماعها في قاعة فلسطين و وضعت عيدروس على رأس لجنة الدمج في القوات المسلحة و شلال على راس لجنة الدمج في الأمن. من صفق بالامس لا يحق له أن يعترض اليوم.بطلوا مزايدة.

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