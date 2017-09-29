لقور يدعو للتحقيق في واقعة مقتل امراة مسنة برصاص الامن بلحج

دعا السياسي الجنوبي د/ حسين لقور السلطات الى فتح باب التحقيق في واقعة مقتل امرأة برصاص جنود امن غرب مدينة الحوطة بلحج قبل ايام .

وقال لقور ان مقتل السيدة أسماء محمود عبيد ( عكش) في لحج في حملة أمنية يجب ان لا يمر مرور الكرام ويكشف ان هناك خلل كبير في العمل الامني.

واضاف قائلا :"نبهنا وننبه ان مثل هذه الأخطاء لا يمكن السكون ولن تسقط بالتقادم والفاعلين في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.

لا يمكن لأي جنوبي مخلص ان يدافع عن مثل هذه الافعال او تبريرها مهما كان و كشف هذه الأمور هو الأسلوب الصحيح حتى لا تصبح ظاهرة.

لا أحد يعتقد اليوم في الجنوب ان هناك وطنيين درجة اولى و آخرون درجة ثانية لا يحق لهم الحديث في قضايا الامن والارهاب.

و لاننا حريصين على بناء قوات أمنية محترفة تحترم النظام والقوانين التي تحفظ للمواطنين حقوقهم دون أي تجاوزات او هدر لكرامتهم.

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