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نائب وزير الداخلية يلتقي فريق عمل من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

الخميس 28 سبتمبر 2017 11:13 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

التقى نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، يوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، بفريق العمل التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ، لمناقشة إنشاء مكتب خاص لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وفي اللقاء، رحب اللواء لخشع، بالفريق الأممي الزائر للعاصمة عدن، والذي ضم عدد من المسؤولين بمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيدة / حواء الطيب ضابط ارتباط أقدم بالمكتب،  والسيد / محمد خاطر زايد المستشار السياسي، والسيد / أنطون أبو عاقلة المدير الإداري، والسيد / محمد حيدر كبير الضباط الأمنيين.

 

وأبدى استعداد وزارة الداخلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة وضمان الإجراءات الأمنية لتأمين عمل الفريق لإتمام مهامه التي كلف بشأنها حالياً، وحتى أثناء ممارسة المكتب لمهامه بهدف تعزيز فرص السلام وتحقيقه ببلادنا، وإنهاء مرحلة مظلمة من تاريخ شعبنا العظيم الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب العبثية.

 

ومن جانبه، عبر فريق العمل التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن سعادتهم الغامرة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، شاكرين لقيادة وزارة الداخلية تقديم الضمانات والجاهزية لتسهيل عمل الفريق الأممي وتذليل الصعاب والمشاكل التي قد تعترض عمله.

 

حضر اللقاء اللواء الركن / محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة.


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