السفير رياض ياسين وعدد من وكلاء عدن يطمئنون على صحة المحافظ المفلحي

استقبل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، سفير بلادنا اليمن الحالي في العاصمة الفرنسية باريس وزير الخارجية السابق الدكتور رياض ياسين، وعدد من وكلاء محافظة عدن غسان الزامكي، وجمال صديق، وعلي هيثم الغريب، الذين قاموا بزيارة المحافظ المفلحي، للاطمئنان على وضعه الصحي.

وخلال اللقاء، رحب محافظ عدن المفلحي، بالسفير الدكتور رياض ياسين والوكلاء الزامكي، وصديق والغريب، وطمأنهم على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة، وشكرهم على متابعتهم حالته الصحية.

كما استمع المحافظ المفلحي، من وكلاء عدن إلى شرح حول سير الأوضاع العامة التي تمس بدرجة رئيسية مصالح سكان وأبناء عدن، والجهود المبذولة في مختلف المجالات والقطاعات ومستوى تحسين الخدمات الأساسية بعموم مديريات عدن، كما دعا المفلحي، وكلاء عدن إلى مضاعفة الجهود المختلفة، وأداء المهام الملقاة على عاتقهم بالشكل المطلوب لتحقيق مصلحة ومنفعة سكان عدن.

ومن جهتهم عبّر السفير الدكتور رياض ياسين ووكلاء عدن، عن سعادتهم بزيارة المحافظ المفلحي، واطمئنانهم على صحته، وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، والعودة إلى عدن والوطن سالماً وبأتم الصحة والعافية لمواصلة جهوده في قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ومسيرة التنمية الشاملة.