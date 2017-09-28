اللجنة التحضيرية العليا لفعالية 14 أكتوبر تواصل عقد اجتماعاتها .. وتدعو جميع القوى السياسية والوطنية الجنوبية للمشاركة

واصلت ،يوم الخميس، اللجنة التحضيرية العليا لفعالية 14 أكتوبر، برئاسة المهندس / عبدالناصر الشيخ، اجتماعاتها بالهيئة التنفيذية لفعالية أكتوبر، والتي دعت لها مكونات الحراك الجنوبي .

حضر الاجتماع نواب رئيس اللجنة التحضيرية ورؤساء اللجان العاملة وعدد من قيادات مكونات الحراك الجنوبي .

وأهابت اللجنة التحضيرية بدور شعب الجنوب، داعية إياه بالمشاركة الفعالة والحضور إلى ساحة الحرية (العروض سابقاً)، لإحياء ذكرى 14 أكتوبر المجيدة.

وبعد نقاش مستفيض، ناقشت اللجنة التحضيرية للفعالية، التصورات التي قدمها رؤساء اللجان وتم التفاعل معها والموافقة عليها، حيث أقرت اللجنة التصورات وبدأت بالعمل عليها .

وأكدت اللجنة التحضيرية، على استمرار الاجتماعات خلال الأيام القليلة القادمة، والعمل بوتيرة عالية، للوصول إلى الهدف المنشود، وهو انجاح الفعالية، لما تمثله من رمزية وطنية تاريخية، حيث يأتي ذلك تجسيداً لانطلاق هذه الذكرى من قمم جبال ردفان الشماء في عام 1963م .

وبعثت اللجنة التحضيرية العليا لفعالية 14 أكتوبر، تحياتها إلى جماهير شعب الجنوب، داعية جميع القوى السياسية والوطنية الجنوبية للمشاركة الفاعلة.

ودعت اللجنة للتواصل معها عبر التالية اسماءهم :

م. عبدالناصر الشيخ (770152026 / 734464606)

عبدالسلام متاش (734473256).