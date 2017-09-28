مصرع أربعة جنود حوثيين في انفجار لغم أرضي في مديرية مكيراس

لقي اربعة جنود حوثيين وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار لغم إرضي وقع اليوم في منطقة كريش التابعة لمديرية مكيراس والقريبة من خطوط التماس بين المقاومة الجنوبية والمليشيات.

وأفادت مصادر خاصة لغرفة عمليات جبهة ثرة إن اﻹنفجار كان لغم أرضي زرعته المليشيات سابقاً وقد إنفجر اللغم في سيارة نوع "شاص" كان يستقلها ستة من عناصر المليشيات .

وأوضحت المصادر ان الانفجار ألحق أضرارًا مادية بسيارة المليشيات وكذلك خسائر مادية من بينها أسلحة متوسطه وخفيفة وذخائر متنوعة.

* من محمد جمال