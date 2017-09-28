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مارم ولصور والميسري يطمئنون على صحة محافظ عدن المفلحي

الخميس 28 سبتمبر 2017 10:03 مساءً
القاهرة ( عدن الغد ) خاص :

استقبل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، كل من سفير بلادنا اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري، الذين زاروا المحافظ المفلحي، للاطمئنان على صحته.

 

وخلال اللقاء، طمأن محافظ عدن المفلحي، زواره مارم ولصور والميسري، على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة، وأطلعهم على مراحل وخطوات العلاج، وشكرهم على زيارتهم للاطمئنان على حالته الصحية.

 

كما ناقش المفلحي، معهم عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة في عدن، والجهود المبذولة في سبيل تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمختلف شرائح وفئات المجتمع في كافة مديريات عدن.

 

ومن جانبهم أعرب مارم ولصور والميسري، عن أمنياتهم بأن يمن الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية على محافظ عدن المفلحي، وأن يعود إلى أرض الوطن معافى لمواصلة مهامه الرسمية والوطنية في خدمة أبناء عدن.


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