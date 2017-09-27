MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:53 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء
أخبار وتقارير

مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:04 مساءً
( عدن الغد ) الأناضول :

قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن مسلحي الحوثي هاجموا اليوم مواقع الجيش اليمني في منطقة القتب في مديرية نهم شرقي مدينة صنعاء، فتصدى الجيش لهم واندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل 7 من الحوثيين وجرح 4 آخرين.

 

 

وأشار المصدر إلى مقتل اثنين من القوات الحكومية وفرار بقية المهاجمين.

وتدور منذ نحو عامين، معارك عنيفة بينالجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في مديرية نهم (55 كم شرقي صنعاء) في محاولة من الجيش للتقدم نحو العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.


المزيد في أخبار وتقارير
مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء
قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء،
ميليشيات الحوثي تعدم مواطناً أمام أسرته في إب
أعدمت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مواطنا أمام أفراد أسرته في مديرية مذيخرة بمحافظة #إب وسط اليمن، مناصرة لأحد مواليها الذي يتنازع
عبدالله ناجي علي : معقول تحولت عدن الى مزبلة للخردة القادمة إلينا من الإمارات. .؟
قال الكاتب والسياسي الجنوبي البارز "عبدالله ناجي علي" ان عدن تحولت الى مايشبه مقلب نفايات كبير تصدر اليه دولة الامارات الاشياء التي لاتحتاجها. وقال "ناجي" ان حافلات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل .. الحزام الأمني يشن حملة مداهمة في بلدة العين بلودر
صالح ينضمّ كليا للحوثيين بعد هزيمته في آخر معركة ضدهم
عاجل: قوات أمنية تعتدي على الجماهير المستقبلة للمنتخب اليمني للناشئين بعدن
بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية
عم الطفلة بثينة يقول أنهم مختطفون في الرياض (فيديو)
مقالات الرأي
منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك
- استمعنا لنتيجة التصويت في كردستان، والتي كانت (92%) صوتوا بـ (نعم) للاستقلال. - رئيس الإقليم برزاني قال:
ان ما يؤسف حقا بأننا في الجنوب لم نستطع الاستفادة من الماضي ونتجاوزه لكي نستوعب المتغيرات السياسية في حاضر
  لا أنكر أن تراكمات الماضي وسلبياته تلعب دوراً رئيسياً في تدني مستوى التعليم وتفشي عدد من الظواهر السلبية
أكثر من سجل موقف الممتعض و الرافض لكل الإجراءات التي تحاول إفساح المجال للسعوديين لمغادرة مربع السيطرة على
في مذكراته قال الرئيس المصري الراحل محمد نجيب الفصل التاسع .. ( أنصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من أعدائها )
أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا
عبارة اسمعها بشكل دائم في مواجهة مواقفي من الاحداث التي تمر بها البلاد بزعم اني مخالف للمسار الوطني الذي سار
الا قتصادي السعودي محمد الطويرقي منبها السعوديين "أبدأوا بترتيب أولوياتكم بحذر " وهو هنا يتوقع تعمق أزمة
 اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران
تهانينا للشاب الخلوق هاني المحثوثي .. بمناسبة عقد الزواج
وفيات
عزاء آل البار وآل الصافي
صبرا لـ " الوهيبي "
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017