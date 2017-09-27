فرنسا: استقلال كردستان العراق سيزعزع المنطقة

"إعلان استقلال كردستان العراق سيزعزع المنطقة" هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في حديث تلفزيوني لمحطة (بي.إف.إم) الإخبارية.

إلا أن الوزير الفرنسي دعا الحكومة المركزية العراقية إلى منح الأكراد قدرا أكبر من الحكم الذاتي، قائلا "الأمر المستحب اليوم هو دمج الأكراد العراقيين في إعادة بناء العراق والمصالحة في العراق من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي"، واعتبر أنه "لا يبدو الوقت مناسبا اليوم للحصول على الاستقلال.

وإذا حدث إعلان للاستقلال فإنه سيؤدي إلى أزمات كبيرة جديدة في الشرق الأوسط في وقت يجري فيه دحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".

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