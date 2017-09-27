عاجل.. نتائج استفتاء كردستان العراق.. 92% أيدوا الانفصال

أعلنت مفوضية الانتخابات عن النتائج الأولية لاستفتاء اقليم كردستان العراق، الأربعاء، نجاح عملية الاستفتاء حيث أيد الأكراد عملية الإنفصال، وبلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 92%، وحوالي 7% صوتوا بـ"لا".

و بلغ عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء 4.5 مليون ناخب.

وبدأت مساء الاثنين الماضي عملية فرز الأصوات في #الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق.

يذكر أن عدد الأشخاص المشمولين في التصويت كان يقدّر بخمسة ملايين ناخب.



المزيد في أخبار وتقارير توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر التقت الدكتور/ غادة محمد عامر نائب رئيس المكتب التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بالقاهرة بوفد مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم ضجيج خليجي حول «الحل السياسي»: أين الجنوبيون وقضيتهم؟ توالت، مؤخراً، المواقف الإقليمية والدولية المشددة على أن الحل لأزمة اليمن سياسي حصراً. بصراحة، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمته التي ألقاها في رئيس الوزراء يستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين أستقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم، أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للناشئين المتأهل إلى نهائيات كأس أُمم آسيا 2018 في ماليزيا.وفي الحفل الذي