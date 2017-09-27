عاجل.. نتائج استفتاء كردستان العراق.. 92% أيدوا الانفصال
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 05:37 مساءً
( عدن الغد ) العربية :
( عدن الغد ) العربية :
أعلنت مفوضية الانتخابات عن النتائج الأولية لاستفتاء اقليم كردستان العراق، الأربعاء، نجاح عملية الاستفتاء حيث أيد الأكراد عملية الإنفصال، وبلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 92%، وحوالي 7% صوتوا بـ"لا".
و بلغ عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء 4.5 مليون ناخب.
وبدأت مساء الاثنين الماضي عملية فرز الأصوات في #الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق.
يذكر أن عدد الأشخاص المشمولين في التصويت كان يقدّر بخمسة ملايين ناخب.
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