الجيش السوداني يكشف لأول مرة عن عدد قتلاه في اليمن والرقم (مخيف)

كشف الجيش السوداني ولاول مرة منذ مشاركة قواته في الحرب اليمنية عن عدد قتلاه في الحرب الدائرة هناك منذ عامين .

وبدأ واضحا ان عدد قتلى الجيش السوداني اكبر مما قدمته التقارير الاخبارية التي نشرت عن ضحايا السودان في الحرب اليمنية .

وقال قائد “قوات الدعم السريع” في السودان الفريق محمد حمدان حميدتي، إن قواته المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، فقدت 412 عسكريا، بينهم 14 ضابطا.

وذكر خلال حوار أجرته معه صحيفة “الجريدة” السودانية ردا على سؤال عن مشاركة قواته في حرب اليمن :”شاركنا بفعالية وحررنا مناطق واحتسبنا 412 شهيدا منهم 14 ضابطا” على حد تعبيره.

وتشارك القوات السودانية بفعالية مع قوات التحالف منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن في مارس 2015م.

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