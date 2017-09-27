شارك عضو المجلس الانتقالي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاربعاء كما شارك عددا من النشطاء الجنوبيين كالمستشار عبدالرحمن المسيبلي و الناشط السياسي والإعلامي نصر العيسائي و د. فندي مرقشي و السفير علي عبدالله البجيري و الناشط علي طالب.

وفي الدورة تحدث "د.عيدروس النقيب" عن القضية الجنوبية وحقوق الإنسان في جنوب اليمن وتطرق إلى ملف حقوق الإنسان في الجنوب والجرائم المرتكبة من قبل منظومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقوى المتحالفة معه قديما وحديثا ممثلة بالحوثيين منذ الغزو الأول 1994 وما تعاقب من أحداث حتى الحرب الثانية ضد الجنوب 2015م ..

واستعرض النقيب في كلمته الأحداث السياسية ورؤية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه العملية السياسية ورؤية العمل في آليته وذكر أن المجلس السياسي يبحث عن قواسم مشتركة بالعمل مع الأطراف الجنوبية الأخرى التي تؤمن بعدالة القضية الجنوبية.

كما تحدث في الندوة الناشط "عبدالرحمن المسيبلي عن حقوق الإنسان في جنوب اليمن مستعرضا مجمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وملفات الجرائم المرتكبة من قبل منظومة عفاش و الحوثة وتحالفهما منذ بدء الوحدة بين شطري اليمن عام1990 وحتى اللحظة.

المزيد في أخبار وتقارير الجيش السوداني يكشف لأول مرة عن عدد قتلاه في اليمن والرقم (مخيف) كشف الجيش السوداني ولاول مرة منذ مشاركة قواته في الحرب اليمنية عن عدد قتلاه في الحرب الدائرة هناك منذ عامين . وبدأ واضحا ان عدد قتلى الجيش السوداني اكبر مما قدمته المجلس السياسي الجنوبي ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف شارك رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم ٢٧ عضو المجلس الانتقالي (النقيب) ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف شارك عضو المجلس الانتقالي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف