بوتين يشيد بتدمير بلاده الأسلحة الكيماوية وينتقد أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بدأت في تدمير آخر إمداداتها من الأسلحة الكيماوية يوم الأربعاء قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد لذلك واصفا هذا التطور بأنه ”حدث تاريخي“.

وفي تصريحات نقلها تلفزيون روسيا 24 شكا بوتين من عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها إزاء التخلص من الأسلحة الكيماوية قائلا إنها أجلت القيام بذلك ثلاث مرات مشيرة إلى عدم توافر الموارد المالية.

المزيد في أخبار وتقارير الجيش السوداني يكشف لأول مرة عن عدد قتلاه في اليمن والرقم (مخيف) كشف الجيش السوداني ولاول مرة منذ مشاركة قواته في الحرب اليمنية عن عدد قتلاه في الحرب الدائرة هناك منذ عامين . وبدأ واضحا ان عدد قتلى الجيش السوداني اكبر مما قدمته المجلس السياسي الجنوبي ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف شارك رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم ٢٧ عضو المجلس الانتقالي (النقيب) ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف شارك عضو المجلس الانتقالي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف