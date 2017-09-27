بوتين يشيد بتدمير بلاده الأسلحة الكيماوية وينتقد أمريكا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 05:14 مساءً
(عدن الغد) رويرتز :
(عدن الغد) رويرتز :
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بدأت في تدمير آخر إمداداتها من الأسلحة الكيماوية يوم الأربعاء قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد لذلك واصفا هذا التطور بأنه ”حدث تاريخي“.
وفي تصريحات نقلها تلفزيون روسيا 24 شكا بوتين من عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها إزاء التخلص من الأسلحة الكيماوية قائلا إنها أجلت القيام بذلك ثلاث مرات مشيرة إلى عدم توافر الموارد المالية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها