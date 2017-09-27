وزير الداخلية ونائبه يشيدان بنجاح المبتعثين إلى جامعة الأمير نايف بالسعودية

أشاد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، بنجاح وتفوق صاحب المركز الأول عبدالله عبدالخالق الصلوي، وزملائه الطلاب اليمنيين الخريجين والبالغ عددهم 51 خريجاً من منتسبي وزارة الداخلية والمبتعثين للدراسة في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وهنأ كل من معالي اللواء الركن بن عرب، واللواء الركن لخشع، الطالب الصلوي وجميع الخريجين بالنجاح الكبير الذي حققوه، وهو النجاح الذي يُضاف إلى سلسلة نجاحات سابقة حققها طلاب يمنيين في المجالين الأمني والعسكري وغيرها من المجالات العلمية الأخرى، وشرفوا بتلك النجاحات بلدهم خير تشريف.

كما قدم معالي وزير الداخلية ونائبه، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى قيادة المملكة العربية السعودية، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، نظير الأدوار والجهود السعودية في مساندة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وتأهيل وتدريب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وذلك في سبيل خدمة ونهضة الوطن.

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