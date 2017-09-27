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أخبار وتقارير

ماذا تبقى من (حمود المخلافي) بتعز ؟

جنود يحملون صورة المخلافي يوم الثلاثاء بتعز
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 04:07 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:

ظهر إلى العلن بشكل قوي وفاعل الشيخ حمود المخلافي قائدا للمقاومة الشعبية بتعز عند اندلاع الحرب الأخيرة في تعز لكن حضور الرجل تراجع لاحقا مع غيابه بالخارج منذ قرابة عام .

ويوم الثلاثاء شهدت مدينة تعز احتفالا ضخما بمناسبة ذكرى الـ26 من سبتمبر .

ووسط الاحتفال ظهر عدد من الشبان يحملون لافتة ضخمة كتب عليها عودة الشيخ حمود المخلافي مطلبنا.

ولاتتوفر معلومات واضحة عن سبب غياب "المخلافي" عن المشهد السياسي والعسكري بتعز .

وكان "المخلافي" الرجل الاقوى في تعز حتى ظهور قيادات أخرى محسوبة على تيارات أخرى .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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