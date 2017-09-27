ماذا تبقى من (حمود المخلافي) بتعز ؟

ظهر إلى العلن بشكل قوي وفاعل الشيخ حمود المخلافي قائدا للمقاومة الشعبية بتعز عند اندلاع الحرب الأخيرة في تعز لكن حضور الرجل تراجع لاحقا مع غيابه بالخارج منذ قرابة عام .

ويوم الثلاثاء شهدت مدينة تعز احتفالا ضخما بمناسبة ذكرى الـ26 من سبتمبر .

ووسط الاحتفال ظهر عدد من الشبان يحملون لافتة ضخمة كتب عليها عودة الشيخ حمود المخلافي مطلبنا.

ولاتتوفر معلومات واضحة عن سبب غياب "المخلافي" عن المشهد السياسي والعسكري بتعز .

وكان "المخلافي" الرجل الاقوى في تعز حتى ظهور قيادات أخرى محسوبة على تيارات أخرى .

المزيد في أخبار وتقارير الجيش السوداني يكشف لأول مرة عن عدد قتلاه في اليمن والرقم (مخيف) كشف الجيش السوداني ولاول مرة منذ مشاركة قواته في الحرب اليمنية عن عدد قتلاه في الحرب الدائرة هناك منذ عامين . وبدأ واضحا ان عدد قتلى الجيش السوداني اكبر مما قدمته المجلس السياسي الجنوبي ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف شارك رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم ٢٧ عضو المجلس الانتقالي (النقيب) ونشطاء جنوبيون يشاركون في الدورة36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف شارك عضو المجلس الانتقالي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس د.عيدروس نصر ناصر النقيب في أعمال الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف