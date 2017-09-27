عم الطفلة بثينة يقول أنهم مختطفون في الرياض (فيديو)

قال عم الطفلة اليمنية بثينة الريمي التي نقلت إلى الرياض قبل أيام في صفقة لم تعرف تفاصيلها انه بات يخضع للاقامة الجبرية تحت حراسة مشددة .

وظهر "عم بثينة" في تسجيل مرئي على شبكة الانترنت ووجه نداءا إلى المنظمات الدولية .

وقال الرجل في تسجيله المرئي انه تم التقطع لهم ونقلهم إلى عدن قبل ان يتم نقلهم لاحقا إلى الرياض.

وزعم الرجل ان حراسة مشددة باتت تفرض على الغرفة التي يقيم فيها ويمنع من الخروج .

واكد ان قضية بثينة هي قضية وطن .

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