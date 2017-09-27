العميد الحالمي : دربنا كتيبة كاملة من المقاومة على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

صرح العميد / عادل الحالمي القائد في المقاومة الجنوبية أنه تم تدريب كتيبة كاملة من مقاتلي المقاومة الجنوبية في كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

وقال العميد عادل الحالمي لـ"عدن الغد" إنه تم تقييم أداء الكتيبة التي تلقت التدريب على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط، مشيراً إلى أن الكتيبة في جاهزية عالية جداً .

وأطلع العميد طيار عادل الحالمي على جاهزية الكتيبة، حيث رافقه في المهمة والإشراف على يوم التدشين الأخوة الضباط التالي أسماءهم: -

1-عميد/ فضل غالب الحشري

2-عميد/علي بن علي الحشري

3-عميد/ خالد طاهر علي ...

حضر التدشين العميد سابقا في الجيش الجنوبي- الدفاع الجوي / عبدالرؤوف الشيباني.

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