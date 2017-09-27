شطارة: ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف

تسأل الإعلامي الجنوبي لطفي شطارة عن حقيقة ادعاء الحكومة الشرعية بأن محافظة تعز محاصرة.

وأكد شطارة أن ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف.

وقال شطارة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" (الآن خبرونا تعز محررة او محاصرة .. اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين ويفسد مهرجانهم).

ووجه شطارة كلامه الى محافظ تعز علي المعمري قائلا: (فهمنا يا معمري مو الخبر مدكي عند البنك المركزي بعدن للمطالبة بالمرتبات والحكومة تبترع بتعز بذكرى 26 سبتمبر).

وأضاف شطارة متسائلا: (كيف المدينة محاصرة وهذا الجيش يستعرض وسطها ولا يحررها.. فهمونا ماذا يجري في تعز بين الشرعية والانقلابيين؟ ، هل تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف وإبقاء الحرب الى ما لا نهاية بدون حلول لحسم عسكري او حل سياسي)، مضيفا أن تعز مثل أب والبيضاء تعايش بين الانقلابيين والشرعية.

وأشار شطارة الى أنه كل ما اطالت الحرب كل ما تتكشف للعالم الوجه الآخر أن الحرب كانت وماتزال بين شمال وجنوب وبأوجه مختلفة.

المزيد في أخبار وتقارير عم الطفلة بثينة يقول أنهم مختطفون في الرياض (فيديو) قال عم الطفلة اليمنية بثينة الريمي التي نقلت إلى الرياض قبل أيام في صفقة لم تعرف تفاصيلها انه بات يخضع للاقامة الجبرية تحت حراسة مشددة . وظهر "عم بثينة" في تسجيل مرئي الأمم المتحدة تندد بإعدامات جماعية في العراق وتحذر من المزيد قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الأربعاء إن إعدام 42 سجينا في العراق يوم الأحد روعه وإن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات العميد الحالمي : دربنا كتيبة كاملة من المقاومة على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة صرح العميد / عادل الحالمي القائد في المقاومة الجنوبية أنه تم تدريب كتيبة كاملة من مقاتلي المقاومة الجنوبية في كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة . وقال العميد

تعليقات القراء









