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أخبار وتقارير

شطارة: ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف

لطفي شطارة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:42 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تسأل الإعلامي الجنوبي لطفي شطارة عن حقيقة ادعاء الحكومة الشرعية بأن محافظة تعز محاصرة.

وأكد شطارة أن ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف.

وقال شطارة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" (الآن خبرونا تعز محررة او محاصرة .. اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين ويفسد مهرجانهم).

ووجه شطارة كلامه الى محافظ تعز علي المعمري قائلا: (فهمنا يا معمري مو الخبر مدكي عند البنك المركزي بعدن للمطالبة بالمرتبات والحكومة تبترع بتعز بذكرى 26 سبتمبر).

وأضاف شطارة متسائلا: (كيف المدينة محاصرة وهذا الجيش يستعرض وسطها ولا يحررها.. فهمونا ماذا يجري في تعز بين الشرعية والانقلابيين؟ ، هل تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف وإبقاء الحرب الى ما لا نهاية بدون حلول لحسم عسكري او حل سياسي)، مضيفا أن تعز مثل أب والبيضاء تعايش بين الانقلابيين والشرعية.

وأشار شطارة الى أنه كل ما اطالت الحرب كل ما تتكشف للعالم الوجه الآخر أن الحرب كانت وماتزال بين شمال وجنوب وبأوجه مختلفة.


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تعليقات القراء
279416
[1] اي منطق يصدق أن مدينة تدعي محاصرة ثم تخرج بكرنفال ضخم تعرض الجيش والسلاح ويبترعون أين الحصار اذا ..؟؟
الأربعاء 27 سبتمبر 2017
صحيح كلامه 100% ، فكيف نصدق انهم محاصرين وهم يبترعون بجيوش جرارة ومدججه بالأسلحة الثقيلة أي حصار | مافي إنسان محترم يحترم الحقيقة والمنطق يستطيع ينكر
ماقاله الإعلامي العدني صحيح ويقوله كل إنسان محترم صادق ، كيف يدعون محاصرين ومحرومين من السلاح ثم يخرجون كالهمج جيوش جرارة تبترع وسط المدينة محملة كل أنواع الأسلحة الخفيفه والثقيله ؟ ثم إن المدن المحاصرة فعلا لا تحتفل ولا تقيم المهرجانات والكرنفالات ويادوب توفر المؤنه لسكان المدينة لكونها تقبع تحت الحصار ..!! أما مايحصل في اليمن الأسفل ( تعز وتهامة وحجة ) فهي مسرحية بايخة إخراج حزب الإصلاح التكفيري الغرض استنزاف التحالف العربي لأنهم والانتقام منه لأنهم لم يكونوا يتمونون تدخله خاصة وأنه أخرج الجنوب العربي من تحت أيديهم بالذات ( العند وعدن والمكلا) ، فافقدهم صوابهم ولم يتبقى غير استخدام الحيل وأهمها التمسح في مركوزنا الدنبوع علو عسى يبحث لهم الموتى من القبور ( الوحطة )وبالرغم من يتقنهم من استحالة ذلك لأنه لن يستطيع هوا العود إلى صنعاء فكيف يعيد لهم المقبورة ؟ مع ذلك يتمسحون فيه لعلمهم انه غبي وسيتم استنزاف التحالف عن طريقه باسم الشرعية الدحباشية ...!! قالك محاصرين طيب ليش ماخافوا أن يهجم عليهم الحوثي وهم يحتفلون ؟ طبعا يستحيل يحصل ذلك ! ليش لأن من يقتلهم بأسهم حوثي هم أنفسهم أهل اليمن الأسفل تعز وتهامة عندما يريدون يستخدمون الحوثي كشماعة يفعلون ..! ولا يعرفون أن التحالف عارف وفي مؤسسات ضخمة ترصد له كل تحركاتهم فمن وين جابوا السلاح على أساس منع السلاح عنهم فكيف خرجت الدبابات للاستعراض في المهرجان والجيش الجمهوري ولم يخرج يقاتل الحوثي الذي يدعون حاصرهم ...؟؟؟!

279416
[2] لا فض فوك
الأربعاء 27 سبتمبر 2017
جننوبية وافتخر | الجنوب الحر
نعم استاذنا القدير..استفسارك في محله ويحتاج تفسير من الشرعية اللقطة...سؤال نضيفه لسؤالك ..ليش ما شارك الاستاذ الدكتور بن دغر حتي تكتمل الحفلة؟..اذا كلام الرئيس الشرعي صح حين قال كل واحد فينا يعمل من مكان .واحد في عدن وواحد في مارب وهو في الرباض..سؤال اخر من هو الي يمثل الشرعية في تعز؟لان تعز في حالة فرح واحتفالات وما في لا خرب ولا حصار.. ..الواقع كما قلت: الحرب هي بين شمال وجنوب..حسبنا الله ونعم الوكيل.

279416
[3] نفس شطارة - انفصالي
الأربعاء 27 سبتمبر 2017
عابر سبيل | حضرموت
تعليق لطفي شطارة على ما يجري في تعز ينبع من نفس بالوعة الحوثي ..... شطارة يقول بان الجنوب تابع لهم ... يعني بهرة الهند ... والحوثي يقول ان الشمال تابع لهم .... سلالة قم .... فالجميع ليسوا من اصحاب الارض ... اصحاب الارض الحقيقين ... اهل تعز .... ولو تسأل سلالة البهرة او سلالة قم عن اهل تعز .... سيقولون بانهم من الحبشة . مشكلة ... لهذا يستكثر شطارة وامثاله حقوق الناس بحجة المناطقية الكاذبة او السلالية البهرية وادعاء فتنة الجنوبية ... ويتكلم تعزي هيا مو يا معمري متكي جنب البنك المركزي ... فالبنك المركزي تبع الطائفة .

279416
[4] ايوه كدا نريد القيادات الجنوبية تعري الدحابشة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017
بوحسين | حضرموت
هذا هو القصف المطلوب



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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