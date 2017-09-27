تعرف على حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (انفوجرافيك)
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:22 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
كشف موقع إمريكي عن حجم القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط بالأرقام، ومن بينها تلك المتواجدة في اليمن.
وقال الموقع بأن قوات من الأسطول الخامس الإمريكي تتواجد في اليمن دون ذكر أرقامها.
ونقلت "روسيا اليوم" عن الموقع القوة الكاملة للتواجد الأمريكي في المنطقة بالأرقام ، وبحسب "الأنفوجرافيك" المرفق فإن النطاق الجغرافي للتواجد الأمريكي في المنطقة وفق هذه الإحصائيات.
القوات الأميركية في المنطقة:
الكويت (15000)
قطر ( 10000 )
البحرين(7000)
العراق (5262)
الأردن (1500)
بالإضافة إلى أعداد أخرى غير محددة في اليمن، و400 فرد من سلاح الجو الأمريكي في كلاً من العراق وسوريا والكويت.
ووفقاً لمؤسسة كيتو للأبحاث في واشنطن فإن تواجداً آخر للقوات الأمريكية في بورسعيد قرب قناة السويس المصرية و السعودية وعُمان.
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