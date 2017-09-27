الشعب السعودي يرفض قيادة المرأة للسيارة

أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا
عبارة اسمعها بشكل دائم في مواجهة مواقفي من الاحداث التي تمر بها البلاد بزعم اني مخالف للمسار الوطني الذي سار
الا قتصادي السعودي محمد الطويرقي منبها السعوديين "أبدأوا بترتيب أولوياتكم بحذر " وهو هنا يتوقع تعمق أزمة
هذه المدينة الطيبة عدن تدفع كعادتها الثمن نيابة عن الغير بالمخالفة مع جغرافيتها وتاريخها وطيبة أهلها
استفتاء كردستان العراقية له مابعده فاتفاقية سايكس بيكو قسمت الكرد على دول القوميات العربية والفارسية
هذا أول مقال لي تستحثني فيه رغبة عارمة ان أبتديه ببصاق في وجه الحكومة اليمنية وفي وجه التحالف العربي ..
في العام 1963م بينما كانت عدن قد وصلت إلى أوج مجدها ورُقيها في كافة النواحي التنموية والعلمية وأرتقى مينائها
قلنا لهم ياجماعة الخير الجيش والشرطة والأمن والبحرية والطيران والمدرعات والقوات البرية والبحرية
في الذكرى ال 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م، القى الرئيس السابق علي عبد الله صالح خطابا متلفزا
شكرا للحوثي فلولاه لما عرفنا قيمة وأهمية #ثورة_26_سبتمبر
هذا اليوم الذي كنا ننظر له على أنه يوم عطلة نغيب فيه
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