نجاة 40 يمنيا من موت محقق في شرورة السعودية

نجا عشرات المسافرين اليمنيين في السعودية اليوم الأربعاء، من موت محقق عقب انفجار إطار حافلة نقل جماعي، كانت تقلهم باتجاه اليمن.

وقالت مصادر إن 40 مسافرا يمنيا نجوا من الموت، عقب انفجار إطار الحافلة التابعة لإحدى الشركات، الأمر الذي تسبب باحتراق الحافلة بشكل كامل في محافظة شرورة بجنوب السعودية.

وأوضحت المصادر أنه لم يصب أي أحد من ركاب الحافلة بأذى.

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة بريطانية: ترامب ضاعف عدد الغارات الجوية السرية في اليمن كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضاعف من عدد الضربات الجوية الأميركية السرية في اليمن مقارنة مع السنة الأخيرة من تعرف على حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (انفوجرافيك) كشف موقع إمريكي عن حجم القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط بالأرقام، ومن بينها تلك المتواجدة في اليمن. وقال الموقع بأن قوات من الأسطول الخامس الإمريكي الشعب السعودي يرفض قيادة المرأة للسيارة أعلن قطاع كبير من السعوديين رفضهم لقيادة المرأة للسيارة وذلك عقب مرسوم ملكي يقضي بالسماح للمراة بقيادة السيارة. وحفل موقع تويتر يوم الأربعاء باكثر من 300 ألف تغريدة