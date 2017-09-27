لقور : مكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون لا تعني ارتكاب ممارسات غير قانونية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 01:35 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا السياسي الجنوبي د/ حسين لقور إلى ترشيد اداء قوات مكافحة الإرهاب في عدد من محافظات الجنوب بينها حضرموت وشبوة .
وقال لقور ان اخطاء قوات الأمن وقوات الحزام الامني والنخبة في حضرموت وشبوة ليست كمثلها من الأخطاء لأنها تسيء اولا وثانيا وثالثا لقضية شعب كامل ناضل ضد القمع.
وأضاف بالقول :"لا توجد قوة مقدسة وحرصنا على هذه التشكيلات العسكرية الجنوبية يعطينا الحق في توجيهها و تقديم النصح لقادتها حتى لا تتحول الى أداة قمع تحت اي مبرر.
مكافحة الارهاب والخارجين عن القانون لا يعني ممارسات غير قانونية من قبل أيا كان وبدعم من ايا كان إرساء مبادئ القانون وحقوق الإنسان غايتنا.
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