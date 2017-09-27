اليابان تقدم منحة طارئة لليمن بقيمة 2 مليون دولار

مقالات الرأي

مروان الجوبعي يوميات العم سالم (القضية الكردية) أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا

آزال عمر الجاوي لو كان عمر الجاوي حياً ؟!! عبارة اسمعها بشكل دائم في مواجهة مواقفي من الاحداث التي تمر بها البلاد بزعم اني مخالف للمسار الوطني الذي سار

نجيب محمد يابلي أين موقع الجنوب في مخطط حدود الدم ؟ هذه المدينة الطيبة عدن تدفع كعادتها الثمن نيابة عن الغير بالمخالفة مع جغرافيتها وتاريخها وطيبة أهلها

صالح علي الدويل باراس مابعد استفتاء كردستان استفتاء كردستان العراقية له مابعده فاتفاقية سايكس بيكو قسمت الكرد على دول القوميات العربية والفارسية

بدر قاسم محمد إما ان تمضغ أو ان تبصق! هذا أول مقال لي تستحثني فيه رغبة عارمة ان أبتديه ببصاق في وجه الحكومة اليمنية وفي وجه التحالف العربي ..

بلال غلام حسين لنتمعن قليلاً في هذا الخبر التاريخي وكيف كان الفارق الجدري بين عدن والإمارات ..!! في العام 1963م بينما كانت عدن قد وصلت إلى أوج مجدها ورُقيها في كافة النواحي التنموية والعلمية وأرتقى مينائها

علي عمر الهيج ويسألونك لماذا الارض بلا مأوى ولا وطن..! قلنا لهم ياجماعة الخير الجيش والشرطة والأمن والبحرية والطيران والمدرعات والقوات البرية والبحرية

د. عبده البحش عن هجرة الرسول ورحيل هادي في الذكرى ال 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م، القى الرئيس السابق علي عبد الله صالح خطابا متلفزا