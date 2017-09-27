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اليابان تقدم منحة طارئة لليمن بقيمة 2 مليون دولار

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 01:29 مساءً
عدن ( عدن الغد ) خاص :

علنت الحكومة اليابانية تقديم منحة طارئة لليمن عبر منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 2 مليون دولار امريكي . 

وتهدف هذه المساعدة الانسانية الى تخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم مواجهة انتشار وباء الكوليرا والمجاعة المحتملة.

هذا وكانت حكومة اليابان قد قدمت مساعدات لليمن بقيمة 61.75 مليون دولار عام 2017 م ومع هذه المنحة تصل قيمة مساهمة اليابان الاجمالية الى 63.75 مليون دولار .

 

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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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