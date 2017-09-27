الريال اليمني يواصل التدهور وتجار يشكون حالة التضارب

واصل الريال اليمني تدهوره في اسعار الصرف المحلية أمام العملات الاجنبية في حال قال تجار أنهم باتوا غير قادرين على ضبط الاسعار والتعامل بالشراء والدولار بالريال اليمني بسبب حالة الانهيار.

وسجل الريال تدهور خلال الأيام الماضية هو الاكبر حيث بات يقترب سعر صرفه 390ريال مقابل كل دولار أمريكي واحد.

وقال عدد من التجار أنهم باتوا غير قادرين على ضبط الاستيراد والتصدير بسبب تدهور اسعار الصرف موضحين ان هذا الأمر يتسبب بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين.

وقال مواطنون في "عدن" أنهم باتوا غير قادرين على مجاراة الواقع المعاش موضحين بان اسعار المواد الاستهلاكية تزايد بقوة مؤخرا .

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة بريطانية: ترامب ضاعف عدد الغارات الجوية السرية في اليمن كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضاعف من عدد الضربات الجوية الأميركية السرية في اليمن مقارنة مع السنة الأخيرة من تعرف على حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (انفوجرافيك) كشف موقع إمريكي عن حجم القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط بالأرقام، ومن بينها تلك المتواجدة في اليمن. وقال الموقع بأن قوات من الأسطول الخامس الإمريكي الشعب السعودي يرفض قيادة المرأة للسيارة أعلن قطاع كبير من السعوديين رفضهم لقيادة المرأة للسيارة وذلك عقب مرسوم ملكي يقضي بالسماح للمراة بقيادة السيارة. وحفل موقع تويتر يوم الأربعاء باكثر من 300 ألف تغريدة