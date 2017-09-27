الريال اليمني يواصل التدهور وتجار يشكون حالة التضارب
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 01:25 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
واصل الريال اليمني تدهوره في اسعار الصرف المحلية أمام العملات الاجنبية في حال قال تجار أنهم باتوا غير قادرين على ضبط الاسعار والتعامل بالشراء والدولار بالريال اليمني بسبب حالة الانهيار.
وسجل الريال تدهور خلال الأيام الماضية هو الاكبر حيث بات يقترب سعر صرفه 390ريال مقابل كل دولار أمريكي واحد.
وقال عدد من التجار أنهم باتوا غير قادرين على ضبط الاستيراد والتصدير بسبب تدهور اسعار الصرف موضحين ان هذا الأمر يتسبب بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين.
وقال مواطنون في "عدن" أنهم باتوا غير قادرين على مجاراة الواقع المعاش موضحين بان اسعار المواد الاستهلاكية تزايد بقوة مؤخرا .
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