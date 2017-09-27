مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن

كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.



وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر أمس الأول الاثنين، إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.



وأضاف الفريق محمد حمدان حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة بريطانية: ترامب ضاعف عدد الغارات الجوية السرية في اليمن كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضاعف من عدد الضربات الجوية الأميركية السرية في اليمن مقارنة مع السنة الأخيرة من تعرف على حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (انفوجرافيك) كشف موقع إمريكي عن حجم القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط بالأرقام، ومن بينها تلك المتواجدة في اليمن. وقال الموقع بأن قوات من الأسطول الخامس الإمريكي الشعب السعودي يرفض قيادة المرأة للسيارة أعلن قطاع كبير من السعوديين رفضهم لقيادة المرأة للسيارة وذلك عقب مرسوم ملكي يقضي بالسماح للمراة بقيادة السيارة. وحفل موقع تويتر يوم الأربعاء باكثر من 300 ألف تغريدة