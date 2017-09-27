من الندوة يوم امس الثلاثاء

أعلن دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح عن مفتاح عام لحل كافة القضايا اليمنية،وأكد أن حل القضية الجنوبية،حلا عادلا يرضي الشعب الجنوبي،سيكون مفتاحا عاما لحل كل القضايا اليمنية الأخرى.

وأكد دولته، في محاضرة سياسية له أمس - في العاصمة الأردنية عمان،تحت عنوان(اليمن السياسي من الجذور)- ان الحل العادل للقضية الجنوبية الحساسة والدقيقة،يمثل مفتاح الحلول العامة لكافة القضايا اليمنية الأخرى نظرا لما تمثله تلك القضية السياسية من أهمية وأولوية ذات ثقل سياسي كبير.

وأشاد بحاح،في محاضرته التي تناولت أبرز المحطات السياسية والاحداث التاريخية التي مر بها اليمن الحديث،أشاد بمحطات النصال السلمي للشعب الجنوبي واصراره وعزيمته على حل قضيته الجنوبية الناجمة عن حرب صيف عام 1994م وتداعياتها المدمرة والآثار المجحفة التي لحقت به على أثرها.

وشارك في الندوة التي اقامتها جمعية الشؤون الدولية الأردنية تزامنا مع إحتفالات الشعب اليمني بالذكرى ال55لاعياد ثورة ال26من سبتمبر،نخبة من الشخصيات الأردنية البارزة بينهم رؤساء حكومات سابقة ووزراء ومسؤولين وسفراء ودبلوماسيين وغيرهم العديد من الشخصيات السياسية الأردنية واليمنية والعربية.

* من ماجد الداعري

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون مستمرون في إذلال واهانة وزراء عفاش.. النيابة تصدر امر قبض قهري لمدير مكتب الوزير حازب أصدرت نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة امرا قضائيا قضى بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية أعلن دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح عن مفتاح عام لحل كافة القضايا اليمنية،وأكد أن حل القضية الجنوبية،حلا عادلا يرضي الشعب المخلوع يصنع من الحوثيين ثعباناً لتمزيق اليمنيين مهما كان شكل ونوع المرحلة التي نشأ خلالها هذا التحالف المشوه بين ملشيا الحوثيين وما يسمى بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وعرابه علي عبدالله صالح، إلا أن هذا التحالف