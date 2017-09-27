مصرع قائد عمليات الربوعة التابع للمليشيا الإنقلابية و 10 آخرين بمنطقة باقم الحدودية

لقي عدد من عناصر الميليشيا الإنقلابية مصرعهم في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة اليمنية بينهم قائد عمليات الربوعة "أجنبي الجنسية"، ومسؤول العمليات الهجومية.

وأكدت مصادر بالعمليات المشتركة لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم (الثلاثاء) أن قائد عمليات الربوعة، قًتل إلى جانب مسؤول العمليات الهجومية المكنى أبو الكرار الصعدي و 10 آخرين، إثر غارة لطيران التحالف العربي الليلة الماضية.

وقالت تلك المصادر : إن الغارة التي سقط فيها قائد عمليات الربوعة، استهدفت اجتماعاً كان يترأسه في منزل بمنطقة آل زماج في المحافظة تم تدميره بالكامل على رؤوسهم . وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب أن أكثر من 50 عنصراً من المليشيا لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر الحالي في معارك بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية.

وأكد المصدر للموقع أن صرعى المليشيا قتلوا خلال عمليات تسلل حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة .

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