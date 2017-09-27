ترمب يشيد بقرار السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة إيجابية

هذا أول مقال لي تستحثني فيه رغبة عارمة ان أبتديه ببصاق في وجه الحكومة اليمنية وفي وجه التحالف العربي ..
في العام 1963م بينما كانت عدن قد وصلت إلى أوج مجدها ورُقيها في كافة النواحي التنموية والعلمية وأرتقى مينائها
قلنا لهم ياجماعة الخير الجيش والشرطة والأمن والبحرية والطيران والمدرعات والقوات البرية والبحرية
في الذكرى ال 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م، القى الرئيس السابق علي عبد الله صالح خطابا متلفزا
شكرا للحوثي فلولاه لما عرفنا قيمة وأهمية #ثورة_26_سبتمبر
هذا اليوم الذي كنا ننظر له على أنه يوم عطلة نغيب فيه
منصور صالح
استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم، يمكن ان يكون حلا فقط في حالة واحدة وهي العجز عن اقناع
جدد علي صالح عفاش ظهوره الإعلامي عبر خطاب تلفزيوني وجهه الليلة عبر شاشة قناة اليمن اليوم بمناسبة حلول الذكرى
كنت هذا الصباح وكعادتي في متابعة الأخبار من مختلف القنوات المختلفة والمتصارعة محليا وعربياً, اتابع احتفالات
منذ لحظة إستعادة اليمن من بين مخالب الهاشمية السياسية في ٢٦ سبتمبر عام ٦٢ وخلال خمسين عام؛ إستطاع أصحاب
أحمد الله وأشكره بتحقيق حلمي لأداء فريضة الحج وزيارة الأراضي المقدسة- هذا العام- لأكون في ضيافة المولى (عز