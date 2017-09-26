الوزير عسكر يلتقي مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي في جنيف 

لتقى وزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد عسكر، اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بالأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير حمد بن راشد المري، والمندوب والمراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عالد عيسى المهري .





وخلال اللقاء الذي ضم عدد من سفراء مجلس التعاون الخليجى، أستعرض الوزير عسكر جهود وزارته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الجرائم التي أرتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين منذ إنقلابهم على الشرعية الدستورية قبل ثلاثة أعوام ..مؤكداً على ضرورة تعزيز اواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين بلادنا ودول مجلس التعاون خاصة في جانب حقوق الإنسان .





وأشاد الوزير عسكر بالمواقف الايجابية لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن في كل المجالات .. لافتاً إلى أن الشعب اليمني لن ينسى هذه المواقف لأشقاءه في دول الخليج العربي .





من جانبة أكد السفير حمد بن راشد على ضرورة فتح افاق التعاون المشترك بين الجانبين والعمل على تكثيف الانشطة والمشاريع المتعلقة بقضايا حقوق الانسان .

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