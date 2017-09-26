على خلفية نسب خبر له.. مدير مكتب وزير التربية والتعليم على المواقع الإعلامية تحري الحقيقة قبل النشر

أكد مدير مكتب وزير التربية والتعليم الاستاذ محمد الطاهري أن الخبر الذي نسب له حول خبر بعنوان "توجيهات وتكليف نقابي بفتح ثانوية حامد خليفة من وزارة التربية والتعليم غير صحيح ولا يمت للحقيقة بشيء

وقال الطاهري: "إن خبر الذي عنوانه "توجيهات وتكليف نقابي بفتح ثانوية حامد خليفة من وزارة التربية والتعليم" ونسب لي لا أساس لهذا الخبر من الصحة ولم يصدر منا اي توجيهات بخصوص ذلك الامر.

وأكد "أننا ندعو كافة المواقع الإخبارية والإعلاميين الى التحري في المصداقية في نقل الاخبار وعدم نشر مواد وتصريحات لم تصدر منا".

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