قيادة جبهة المخا تطالب التحالف بمعالجة الجرحى والاهتمام بهم

في رسالة وجهها القيادي في المقاومة الجنوبية المرابطة في المخا زكي عبد القوي الردفاني قائد الكتيبة الرابعة في للواء 20الذي يشرف عليه اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع السابقة والتي يعتمد عليها هيثم والتحالف في اي هجمة وتعتبر هذي الكتبة رأس حربه في خريطة المعارك هناك واكثر كتيبه قدمه شهداء وجرحى في جبهة المخا , وتنشر "عدن الغد" نص الرسالة المقدمة لقوات التحالف :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العلمين

والصلاة والسلام علے اشرف الانبيا والمرسلين اما بعد.

الإخوة قياده التحالف العربي المحترمين تحيه عسكريه وبعد:

ان الدور الذي قدمتموه في وطننا الحبيب طيلة العامين الماضين والذي انتم مستمرون فيه من الدعم اللا محدود في دحر القوات القاشمة التي أرادت ان تزعزع امن واستقرار وطننا ببسط السيطرة العسكرية التي حالت دون ذلك ونشر المذهب الشيعي تحت وصاية ورعاية ايرانية لامحدودة

. لقد قدمتم الكثير لأجلنا وها نحن اليوم جزا منكم في جبهة المخا مثمنين الوفاء بدماء اشجع وابسل الرجال لنكون في نفس السياق والهدف ضد العدو غير متخاذلين وغير متراجعين عازمون كل العزيمة على اتمام مهامنا تحت قيادتكم.

لقد زفينا العديد من الشهداء وجرح الكثير من الجنود فهنيئا لمن نال الشهادة.

ولكن بالمقابل ان أنين الجرحى يكاد صداه يكسر نفوس الجنود المرابطين في الجبهة ويهزم معنويات زملائهم وخصوصا جرحى اللواء 20 في ضل التقاعس الغير معهود والذي لم نفهم مصدره وأسبابه تجاه هولا الابطال.

ان هناك العديد ممن فقد احد ذراعيه او قدميه او ممن سكنت طلقات الخصوم صدورهم في ميادين القتال منهم من جرح مره وآخرون مرات.

قيادتنا العزيزة قياده التحالف اننا نعلم إنكم غير مقصرين وأنكم مسولين ونحن اليوم نرفع اليكم مافي صدورنا من الم وقهر على هولا الابطال الذين لم يحصلوا على ادنا مستويات الرعاية في المستشفيات بل واغلبهم ينفق دم قلبه للعلاج من ماله الخاص بل ويتكلفون مالا طاقه لهم به في ضل الوضع الاقتصادي الذي لا يخفا عليكم.

وفوق كل المعاناة التي يتلقاها جريح اللواء. فانه يحرم من ابسط حقوقه كصرفتة المفروضة من قياده التحالف فاصبح هاجس الجنود وخوفهم هو الجرح فجرح الجندي يعني اخذ حقوقه فلا يتم إعطائهم صرفتهم وحتى وهم بالمستشفيات وإضافتا الى ذلك فأنه يتم التنكيل بهم اشد التنكيل عندما يأتي دور الراتب الشهري الذي يعتبر صعب المنال للجريح فيضل الجريح يبحث عن راتبه ويتخبط في اكنفه الجان الغير مبالية بهولا من مكان الى اخر ومن وقت الى اخر ومنهم من يحصل عليه واخرون يتندمون حسرا على تضحياتهم.

إخواننا قياده التحالف ما هكذا يتم معامله الجرحى الأبطال فجرحهم المعنوي أصبح أصعب من جرحهم الجسدي وهكذا أصبح مصيرهم .

وفي الأخير ندعوكم باسم الإنسانية وباسم الاخاء والدم المخلوط والمنسوج بنفس الهدف الى النظر في وضع ابطالنا الجرحى وتشكيل لجان من قبلكم لترون بام أعينكم ما الذي يعانونه ويحصلون عليه وإنقاذ الروح المعنوية للزملاء المرابطون في الجبهة التي كسرها الوضع والمعاناة التي رواها في زملائهم الجرحى.

مقدم الرسالة

قائد الكتيبة الرابعة

زكي عبدالقوي

المزيد في أخبار وتقارير قيادة جبهة المخا تطالب التحالف بمعالجة الجرحى والاهتمام بهم في رسالة وجهها القيادي في المقاومة الجنوبية المرابطة في المخا زكي عبد القوي الردفاني قائد الكتيبة الرابعة في للواء 20الذي يشرف عليه اللواء هيثم قاسم طاهر وزير وكيل «الصحة» اليمني: الانقلابيون دمروا 55% من المرافق والمنشآت الصحية أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية دمرت منذ سبتمبر 2014 أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن عن طريق القصف زوجة مسؤول التجنيد للحوثيين بذمار.. تقتله بـ10 طعنات كشف سكان محليون أن القيادي الحوثي#محمد_حسين_كرات قُتل على يد زوجته، بعد أن سددت له نحو 10 طعنات بالسكين في عنقه وصدره، بقرية محضر في مديرية الحداء،