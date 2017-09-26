مقتل وإصابة 14 عنصراً من الحوثيين في تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 14 عنصراً من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).



ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن "ستة من عناصر الميليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) لقوا حتفهم، وجرح ثمانية آخرون في معارك اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيا بجبهة الشقب مديرية صبر شرق تعز".





وأضافت المصادر أن "الميليشيا الانقلابية حاولت الليلة الماضية التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالشقب، إلا أن رجال الجيش الوطني تمكنوا من صد تلك المحاولة وتكبيدهم قتلى وجرحى".





وفي المقابل، ذكرت المصادر، أن رجال الجيش الوطني شنوا قصفاً مدفعياً استهدف مواقع تمركز المليشيا بتبة الصالحين بمديرية صبر شرق تعز.





وتشهد القرى السكنية بالشقب -أقصى جنوب جبل صبر- منذ أسبوع قصفاً عنيفاً من قبل الإنقلابيين بمختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب في إحداث أضرار بالممتلكات، بحسب المصادر ذاتها.