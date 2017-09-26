MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:35 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مقتل وإصابة 14 عنصراً من الحوثيين في تعز
أخبار وتقارير

مقتل وإصابة 14 عنصراً من الحوثيين في تعز

عناصر من الحوثيين في اليمن (أرشيف)
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:17 صباحاً
( عدن الغد ) د ب أ :

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 14 عنصراً من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن "ستة من عناصر الميليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) لقوا حتفهم، وجرح ثمانية آخرون في معارك اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيا بجبهة الشقب مديرية صبر شرق تعز".

 



وأضافت المصادر أن "الميليشيا الانقلابية حاولت الليلة الماضية التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالشقب، إلا أن رجال الجيش الوطني تمكنوا من صد تلك المحاولة وتكبيدهم قتلى وجرحى".

 



وفي المقابل، ذكرت المصادر، أن رجال الجيش الوطني شنوا قصفاً مدفعياً استهدف مواقع تمركز المليشيا بتبة الصالحين بمديرية صبر شرق تعز.

 



وتشهد القرى السكنية بالشقب -أقصى جنوب جبل صبر- منذ أسبوع قصفاً عنيفاً من قبل الإنقلابيين بمختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب في إحداث أضرار بالممتلكات، بحسب المصادر ذاتها.


المزيد في أخبار وتقارير
قيادة جبهة المخا تطالب التحالف بمعالجة الجرحى والاهتمام بهم
في رسالة وجهها القيادي في المقاومة الجنوبية المرابطة في المخا زكي عبد القوي الردفاني قائد الكتيبة الرابعة في للواء 20الذي يشرف عليه اللواء هيثم قاسم طاهر وزير
وكيل «الصحة» اليمني: الانقلابيون دمروا 55% من المرافق والمنشآت الصحية
أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية دمرت منذ سبتمبر 2014 أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن عن طريق القصف
زوجة مسؤول التجنيد للحوثيين بذمار.. تقتله بـ10 طعنات
كشف سكان محليون أن القيادي الحوثي#محمد_حسين_كرات قُتل على يد زوجته، بعد أن سددت له نحو 10 طعنات بالسكين في عنقه وصدره، بقرية محضر في مديرية الحداء،


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل: مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا في عدن
امرأة عدنية تحاول إحراق نفسها امام المجمع القضائي بخورمكسر
امان : هذه هي الاطراف التي عرقلت عمل المحافظ المفلحي في عدن
في حوار مفصل استعرض واقع حضرموت ومستقبل الجنوب والتطوارت الأخيرة..البحسني هذا هو الطريق الأسلم لحل (قضية الجنوب)
محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام
مقالات الرأي
ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل
الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء      المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة
نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة
  سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع
الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي
اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة
 كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في كردستان وكما سيحدث في بلدان أخرى وهكذا هي النهاية لأي شعب تحرك باتجاه
نظر اللي يتفحص ملامحي وقال بتهكم ولله واشتهرت يا وليد قدك تكلم الرؤساء؟ تفاجأت من الرجل وانا لا اعرفه ولكنني
بقلم/ عبدالوهاب طواف كل يوم يمر ووجوه الهاشمية السياسية تظهر للعلن من تحت جلابيبها المتنوعة؛ ولا غرابة فقد
الحقيقة التي ينبغي ان يستوعبها الجميع هو ان كل المشاريع السياسية السابقة التي مر بها الجنوب قد فشلت  حيث
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا آل جابر
الف سلامة لمدير عام مديرية المعلا بعدن
وفيات
البقاء لله
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017