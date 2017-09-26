MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:35 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير «الشرعية» تحبط هجوماً للانقلابيين في تعز
أخبار وتقارير

«الشرعية» تحبط هجوماً للانقلابيين في تعز

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:09 صباحاً
( عدن الغد ) البيان :

تمكّنت قوات الشرعية من إحباط محاولات يائسة للانقلابيين استعادة مواقع جنوبي تعز، وفيما ضبطت سلطات لحج خليّة إرهابية خطّطت لتنفيذ هجمات على مقار أمنية في الحوطة، تفجّرت الخلافات مجدّداً بين طرفي الانقلاب بعد إقدام ميليشيات الحوثي على تسريح قرابة 3400 من قوات المخلوع صالح.

 

وأفشل الجيش الوطني هجوماً للانقلابيين لاستعادة المواقع التي خسروها في جنوبي محافظة تعز، وأعلنت مصادر عسكرية أنّ قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات للميليشيات الانقلابية التسلّل إلى المواقع التي خسرتها في مديرية الصلو جنوبي تعز، مشيرة إلى أن الجيش والمقاومة تصديا لمحاولة تسلل للميليشيا الانقلابية باتجاه مواقعها في منطقة الصيار، وأجبرتها على الفرار بعد مقتل أربعة من عناصرها وجرح آخرين.

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن الميليشيا الانقلابية تواصل قصفها الصاروخي والمدفعي على المنطقة التي تم تحريرها قبل عدة أيام، فيما تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها لتحرير بقية مناطق مديرية الصلو بالكامل من الميليشيا الانقلابية، التي تمارس انتهاكات كبيرة بحق أهالي قرية الحود والاعتداء على النساء.

 

ضبط خليّة

في الأثناء، أعلنت شرطة محافظة لحج، أمس، ضبط خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات ضد مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة الواقعة جنوب شرقي صنعاء. وقال قائد شرطة لحج صالح السيد، إن عملية دهم نفذت صباح أمس في مديرية تبن بلحج، واستهدفت خلية إرهابية تضم ثلاثة أشخاص، حيث عثر أيضاً على أسلحة ومتفجرات وقذائف هاون كانت تعتزم الخلية استخدامها في عملياتها الإرهابية.

 

 

اختطاف

اختطفت ميليشيات الحوثي خبيراً أميركياً يعمل في شركة نفطية يمنية، من أحد شوارع صنعاء، واقتادته إلى مكان مجهول من دون معرفة الأسباب. وكشفت أسرة الخبير الأميركي في شركة صافر النفطية، داني بورش، أمس، عن اختطافه أثناء قيادته لسيارته في صنعاء، مطالبة بالإفراج عنه.

ويعمل الأميركي، داني بورش، خبيراً في شركة صافر النفطية اليمنية ومقرها في العاصمة صنعاء. ولم تعلق السلطات الأميركية الرسمية على الاختطاف، فيما ميليشيات الحوثي الانقلابية كعادتها لا تفصح دائماً عن مختطفيها ولا تعلن عن مكان احتجازهم أو أسبابه.

 

 

خلافات انقلابيين

إلى ذلك، وفي تطوّر جديد للخلافات بين طرفي الانقلاب، سرّحت ميليشيات الحوثي قرابة 3400 من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة الحديدة، واستبدلتهم بعناصر تدين لها بالولاء. وتركز التسريح في معسكر الدفاع الساحلي، والقوات البحرية، ومعسكر 160 حرس جمهوري.

وذكرت مصادر عسكرية، أن الميليشيات الحوثية استدعت عدداً من مقاتليها من محافظة صعدة وعمران وحجة، قبل أن تقدم على عملية إحلال ميليشياتها بدلاً عن قوات صالح في تلك المعسكرات.

 

 

إقصاء مخلوع

على صعيد متصل، فشل المخلوع صالح وقياداته حزب المؤتمر الشعبي، في إثناء ميليشيا الحوثي عن قراراتها بإقصاء الحزب وتصفية قياداته بعد أن رفضت رؤية حل تقدم بها المخلوع قبل يومين.

وأكد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، أنه لا يوجد أي اتفاق بين صالح والحوثيين لإنهاء الخلاف وإعادة التحالف، ولكن ما حصل أن هناك رؤية تقدمت بها اللجنة الدائمة برئاسة صالح تتضمن عدداً من المقترحات لإجراء حوار بين الطرفين وإعادة النظر في كل حكومة الانقلاب، ووقف الممارسات الاستفزازية لميليشيات الحوثي بحق المخلوع وأقاربه وقياداته، وإنهاء الحصار التي تفرضه على مقرات الحزب ومنازل صالح وعائلته.

وأضاف المصدر، أن الميليشيات الحوثية رفضت رؤية المخلوع للحل، واعتبرتها شروطاً مسبقة من جانبه، وطالبت الميليشيات بسرعة استقالة صالح من الحزب ومن الحياة السياسية والتخلّي عن هيمنته، ووصف الوضع بالمتوتر رغم إفراج الحوثيين عن نشطاء وإعلاميي الحزب.


المزيد في أخبار وتقارير
قيادة جبهة المخا تطالب التحالف بمعالجة الجرحى والاهتمام بهم
في رسالة وجهها القيادي في المقاومة الجنوبية المرابطة في المخا زكي عبد القوي الردفاني قائد الكتيبة الرابعة في للواء 20الذي يشرف عليه اللواء هيثم قاسم طاهر وزير
وكيل «الصحة» اليمني: الانقلابيون دمروا 55% من المرافق والمنشآت الصحية
أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية دمرت منذ سبتمبر 2014 أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن عن طريق القصف
زوجة مسؤول التجنيد للحوثيين بذمار.. تقتله بـ10 طعنات
كشف سكان محليون أن القيادي الحوثي#محمد_حسين_كرات قُتل على يد زوجته، بعد أن سددت له نحو 10 طعنات بالسكين في عنقه وصدره، بقرية محضر في مديرية الحداء،


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل: مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا في عدن
امرأة عدنية تحاول إحراق نفسها امام المجمع القضائي بخورمكسر
امان : هذه هي الاطراف التي عرقلت عمل المحافظ المفلحي في عدن
في حوار مفصل استعرض واقع حضرموت ومستقبل الجنوب والتطوارت الأخيرة..البحسني هذا هو الطريق الأسلم لحل (قضية الجنوب)
محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام
مقالات الرأي
ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل
الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء      المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة
نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة
  سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع
الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي
اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة
 كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في كردستان وكما سيحدث في بلدان أخرى وهكذا هي النهاية لأي شعب تحرك باتجاه
نظر اللي يتفحص ملامحي وقال بتهكم ولله واشتهرت يا وليد قدك تكلم الرؤساء؟ تفاجأت من الرجل وانا لا اعرفه ولكنني
بقلم/ عبدالوهاب طواف كل يوم يمر ووجوه الهاشمية السياسية تظهر للعلن من تحت جلابيبها المتنوعة؛ ولا غرابة فقد
الحقيقة التي ينبغي ان يستوعبها الجميع هو ان كل المشاريع السياسية السابقة التي مر بها الجنوب قد فشلت  حيث
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا آل جابر
الف سلامة لمدير عام مديرية المعلا بعدن
وفيات
البقاء لله
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017