مقتل عسكري سعودي باشتباكات مع الحوثيين

مقالات الرأي

محمد علي محسن الأكراد وحق تقرير المصير !! ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل

عبد الرحمن الخضر لرئيس مجلس الوزراء مع التحية الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة

مروان الجوبعي الدحبشة الجنوبية (2-2) نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة

علي محمد السعدي الا ليتني كردي عراقي! سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع

د. ياسين سعيد نعمان دجاج الخرابة! الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي

ماجد الداعري ما جدوى دولة كردية مستقلة محاصرة من كل الاتجاهات؟ اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة

مروان الجوبعي لاوحدة ولا إنفصال بالقوة كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في كردستان وكما سيحدث في بلدان أخرى وهكذا هي النهاية لأي شعب تحرك باتجاه

حيدره محمد الهاشمي و(عدن الغد) وحيدرة محمد..! نظر اللي يتفحص ملامحي وقال بتهكم ولله واشتهرت يا وليد قدك تكلم الرؤساء؟ تفاجأت من الرجل وانا لا اعرفه ولكنني

عبدالوهاب طواف (محمد عايش) المخلب الناعم! بقلم/ عبدالوهاب طواف كل يوم يمر ووجوه الهاشمية السياسية تظهر للعلن من تحت جلابيبها المتنوعة؛ ولا غرابة فقد