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قيادة وزارة الداخلية تهنئ الوكيل عبدالله جابر بزواج نجله

الاثنين 25 سبتمبر 2017 11:31 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

هنأت قيادة وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية للموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، بمناسبة زواج نجله "يوسف".

 

وقدمت قيادة الوزارة ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم عبدالقوي باعش، ونيابة عن كافة الضباط والأفراد من منتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله جابر، بهذه المناسبة السعيدة.

 

وأعربت قيادة وزارة الداخلية، عن سعادتها الغامرة بمناسبة توديع الشاب يوسف، حياة العزوبية ودخوله القفص الذهبي، وأمنياتها له بحياة زوجية سعيدة.


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