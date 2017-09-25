كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن بدء الشرعية اليمنية، في تنفيذ خطة تطويق صعدة، معقل الحوثيين، من عدة محاور

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرعية اليمنية إن قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي ستكثف من عملياتها العسكرية في محافظة صعدة مسقط رأس زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، من عدة محاور، بهدف عزل صعدة عن العاصمة صنعاء بالدرجة الأولى وعن بقية المديريات والمحافظات .

وأشارت المصادر إلى أن الخطة هدفها تطويق وحصار صعدة من قبل قوات الحكومة الشرعية وبدعم مباشر من قوات التحالف العربي وعزلها عن بقية المحافظات.

وتابع: كما تهدف الخطة إلى تقويض تأثير الجماعة، وإسقاط سلطتها فعلياً في العاصمة صنعاء.

وتشهد اليمن منذ مايقارب ثلاثة أعوام حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف العر بي، من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، و3 ملايين نازح في الداخل، حسب تقديرات للأمم المتحدة، إضافة إلى تسببها بتفشي ظاهرة الفقر وانتشار للمجاعة في عدة مناطق بالبلاد.

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة سعودية: القوات الحكومية تبدأ تنفيذ خطة تطويق معقل الحوثيين من عدة محاور كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن بدء الشرعية اليمنية، في تنفيذ خطة تطويق صعدة، معقل الحوثيين، من عدة محاور ونقلت الصحيفة عن مصادر في محمد علي الحوثي يوضح حقيقة تعيين ابنته في منصب هام وضح رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حقيقة تعيين ابنته في منصب وكيلة وزارة في حكومة صنعاء . وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي مداخلة جنوبية في ندوة الارهاب وحقوق الإنسان تدعو للتناول الواضح للقضية الجنوبية وجهت مداخلتا المجموعة الجنوبية في ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان التي عقدت على هامش الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتناول الواضح