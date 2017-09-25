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طفلة يمنية ناجية من قصف للتحالف بصنعاء تظهر بالسعودية

الاثنين 25 سبتمبر 2017 12:27 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

ظهرت طفلة يمنية في الـ5 من عمرها ونجت قبل اكثر من شهر من قصف جوي نفذه طيران التحالف العربي ودمر مساكن مواطنين بصنعاء وسط العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت بثينة الريمي وهي التي تحولت الى قضية راي عام قبل شهر في السعودية عقب نقلها من صنعاء الى هناك.

ولم تتوفر معلومات وافية حول الطريقة التي نقلت بها بثينة الى السعودية .

ولم تعلق سلطات الحكومة اليمنية في صنعاء على عملية نقلها الى الرياض .

 


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