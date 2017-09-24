بلال غلام : عدن تعود الى زمن المندوب السامي والتاريخ يعيد (نفسه)

قال الباحث في تاريخ "عدن" بلال غلام حسين ان مدينة عدن عادت مجددا الى زمن المندوب السامي في اشارة الى زمن الاحتلال البريطاني من قبل اطراف اخرى .

وقال "بلال" معلقا على الوضع العام بعدن ان ما يحصل اليوم من قبل قوات التحالف هو السيناريو ذاته الذي خُطط له قديماً بعد دخول القوات البريطانية إلى عدن وميون مباشرة، من السيطرة على الجزر وضعف في الخدمات العامة، والمقابلات التي تُجرى مع شيوخ القبائل المختلفة في بلاط المندوب السامي الإماراتي، مع الفارق الزماني الطويل الذي أمتدت إلى مائة عام من ناحية الخدمات، وبين موقعى المقرين الأول كان بالخساف والثاني ببير أحمد، لكن الناس لن تستطيع أن تنتظر مائة عام مثلما عمل السابقون .

واختتم بالقول :" من يقول التاريخ لا يعيد نفسه..؟!!

وغلام هو احد ابرز الشخصيات الاجتماعية بعدن .