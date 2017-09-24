في اجتماع لقادة المحاور والوحدات العسكرية .. اللواء فضل حسن : سنفتح مراكز التدريب والتأهيل لغربلة الشوائب الحزبية والمناطقية

أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري أن ابطال المنطقة العسكرية الرابعة ماضون بوتيرة وبمعنوية عالية لاستكمال تحرير ما تبقى من النطاق الجغرافي للمنطقة وذلك في سياق التحرير الكامل للتراب الوطني من مليشيات الانقلاب وقوات المخلوع صالح .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الذي ترأسه يوم الاحد مع قيادات المحاور والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمنطقة الرابعة واهمها الجاهزية القتالية وتقيم سير العمليات القتالية في الجبهات وتعزيز وتيرتها وكذا العمل بفتح مراكز التدريب والتأهيل ومنها مركز العند التدريبي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي .

مشيراً أن الانتصارات التي حققها أبطال المقاومة والجيش الوطني في المنطقة الرابعة انتصارات عظيمة وان ما تبقى من النطاق الجغرافي لها الا 15% وهي مناطق تتمركز فيها بقايا فلول المليشيات في أجزاء من محافظة تعز ومكيراس ودمت شمال الضالع ، مؤكدا بنفس الوقت ان أبطال المقاومة والجيش الوطني في تلك الجبهات يحرزون على الأرض انجازات جعلت المليشيات تعيش حالة من الانهيار والانهزام المخزي .

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة ان قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وكل منتسبيها لن يكون ولائها إلا لله ثم للوطن وللقيادة السياسية ممثلة بالرئيس الشرعي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يؤكد على ضرورة القضاء على الانقلاب ومحاربة التمدد الإيراني في المنطقة العربية .

وحث قائد المنطقة العسكرية الرابعة قادت المحاور والألوية ومدراء الشعب بالمنطقة إلى بذل مزيدا من اليقظة والعمل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالتأهيل والتدريب ودمج الوحدات العسكرية بغية الوصول إلى بناء جيش وطني خالا من المناطقية ومخلفات الماضي الذي كرسها النظام السابق خلال خمسة وعشرين عام ، منوها أن فتح مراكز التدريب والتأهيل وفي مقدمتها مركز العند التدريبي سوف يقضي على الجيش الحزبي والمظاهر المناطقية شابت بعض الوحدات العسكرية .

واضاف أن المليشيات الانقلابية تحتفل بيوم النكبة التي احلت باليمن بسبب انقلابهم ولكننا اليوم نقول لهم أن احتفالنا اكبر وذلك بعد أن احبطانا المشروع الإيراني وكسرنا يده المجوسية التي حاولت تطيش بدنسها على طهر ترابنا الوطني والعربي .

معبرا بالشكر والتقدير لقيادات قوات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لبوا نداء نجدة الشعب اليمني بكل جدارة واقتدار وذلك من خلال إطلاق عاصفة الحزم التي عصفت بالإطماع الإيرانية وإعادة لليمن وشعبه اعتباره .

من جانبهم أكد قادت المجاور العسكرية والالوية والشعب التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة استعدادهم الكامل في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رافعين له وللحكومة الشرعية والشعب اليمني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبتي الذكرى السنوية لثورتي ال260سبتمبر ال14من اكتوبر المجيدين.

تصوير/ زكي اليوسفي