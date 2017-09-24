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صلعان: الحزام الأمني بقطاع شقرة يقوم بدوريات أمنية ويطمن المارة ان هناك دوريات على مدار الساعة

الأحد 24 سبتمبر 2017 07:38 مساءً
شقرة (عدن الغد) خاص:

صرح قائد القطاع في الحزام الأمني بمديرية شقرة محافظة أبين القائد سالم علي صلعان حول آخر تطورات الحملة الأمنية وتثبيت دعائم الامن والاستقرار في المحافظة و الجهود الجبارة التي يبذلها الحزام الامني بالمحافظة بقيادة العقيد عبداللطيف السيد .

وفي تصريح له ذكر قائد القطاع بالمديرية القائد سالم علي صلعان ان الحزام الأمني بالمديرية أسند ببعض التعزيزات ويقوم بالدوريات الأمنية المتواصلة وكذلك إنقاذ الطيار والطائرة التي سقطت مؤخرآ في جبال جحين في الأسابيع الماضية.

وأضاف صلعان أن هذا القطاع يقوم بجهود جبارة وجاهزية بشرية عالية مما زرع دعائم الامن والاستقرار في المدينة والخط الدولي العام الرابط عدن-حضرموت-المهرة-عمان .

ونوه صلعان أبو اليمامة والسيد إلى ان القطاع رغم إمكانيات المتواضعة إلا انه يطمن المارة والمسافرين من مختلف أحجام السيارات والشاحنات ان الحزام الأمني بشقرة يقوم بدوريات واسعة لتأمين المنشآت في المدينة والخط الدولي العام حتى عودة الأمن والاستقرر في المحافظة.

وشكر في ختام تصريحة الرئيس عبد ربه منصور هادي على جهوده في إحلال الأمن والسلام ورفضه لكل من يحاول زعزعة الأمن وسلامة الوطن اي كان، وكذلك قوات التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية على دعمهم لمكافحة الفكر الإرهابي المتطرف والذي يعد فكر دخيل على مناطقنا الجنوبية .

*من عبدالعزيز باداس


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صلعان: الحزام الأمني بقطاع شقرة يقوم بدوريات أمنية ويطمن المارة ان هناك دوريات على مدار الساعة
صرح قائد القطاع في الحزام الأمني بمديرية شقرة محافظة أبين القائد سالم علي صلعان حول آخر تطورات الحملة الأمنية وتثبيت دعائم الامن والاستقرار في المحافظة و الجهود




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