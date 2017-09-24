وكيل وزارة الاوقاف والارشاد يتفقد مركز الملك سلمان للقطاع الصحي ويزور جرحى الحرب بميدي والبقع
مكه((عدن الغد)) خاص
تفقد وكيل وزارة الاوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة الشيخ / مختار الرباش مركز الملك سلمان للقطاع الصحي بمكة المكرمة واستمع من الاخ/ عبدالغني محمد المالكي مدير مركز الملك سلمان للقطاع الصحي الى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المركز لجرحى الحرب التي شنتها المليشيات الحوثيةوانصار صالح واشاد الوكيل بمايقدمة المركز من خدمات صحية للجرحى وتخفيف معاناتهم . وعلى صعيد متصل زار وكيل وزارة الاوقاف الرباش جرحى المعارك ضد المليشيات الحوثية وانصار المخلوع ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصو هادي والذي يولي عناية واهتمام بكافة جرحى الحرب العبثية التي شنتها مليشات الحوثي وصالح .محييا" فيهم الروح القتالية واليقظة العالية في مجابهة المد الايران واذناب المليشيات التي تريد العبث بالوطن وهدر مقدراته ومكتسباته .واشار ستنتصر ارادة الوطن بقيادتة الشرعية مثلة برئيس الجمهوريه وستهزم كل المخططات التي تريد الزج بالوطن في الفتن وخلق الفوضى والعبث بالسكينة العامة وتدمير كل ماهو جميل .
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