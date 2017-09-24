مصدر: وصول دفعة جديدة من الاموال المطبوعة الى عدن
الأحد 24 سبتمبر 2017 05:39 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال مصدر في مطار عدن الدولي أن دفعة جديدة من الاموال المطبوعة في روسيا ستصل الى المطار خلال الساعات القادمة.
وقال المصدر لـ(عدن الغد) أن سلطات مطار عدن الدولي أجرت الاجراءات اللازمة لاستقبال دفعة جديدة من الاموال المطبوعة في دولة روسيا والمقرر وصولها خلال الساعات القادمة.
واضاف المصدر أن هذه الأموال مخصصة لمرتبات جنود الجيش والامن في المحافظات المحررة اضافة الى الموظفين الحكوميين في هذه المحافظات.
وكانت الحكومة الشرعية قد قامت بطباعة (400) مليار ريال يمني في روسيا الاتحادية لمواجهة أزمة السيولة في البلاد.
ووصلت خلال الأشهر الماضية عدة دفعات من هذه الأموال صرفت على شكل مرتبات لمنتسبي الجيش والامن والموظفين الحكوميين في المحافظات المحررة.
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