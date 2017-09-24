لمناقشة عددا من القضايا.. وزير الزراعة اليمني يلتقي وزير الزراع المصري بالقاهرة

عقد في مقر وزارة الزراعة المصرية اجتماع برئاسة المهندس احمد بن احمد الميسري وزير الزراعة والري مع اخيه الدكتور عبدالسلام البناء وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في جمهورية مصر العربية .

وقدم الاخ المهندس الميسري شرح موجز عما تعرضت له بلادنا من قبل الانقلابيين الحوثيين وصالح من تدمير البنية التحتية الزراعية وعدد من القضايا .

وفي اللقاء ثم مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي واوجه التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات الزراعية.

كما عرض الاخ الوزير الميسري عدد من البرامج والمشاريع التي تحتاج لها بلادنا وبالذات في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات الزراعية النباتية والحيوانية.

من جانبه ابدى وزير المصري استعداد وزارته في تقديم كل من شانه مساعدة اليمن وبالذات في القطاع الزراعي وتقديم الخبرات اللازمة في مختلف الجوانب الزراعية.

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