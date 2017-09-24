الشنفرة يهنئ السعودية في عيدها الوطني الـ87 لتأسيس المملكة
(عدن الغد) خاص:
بعث المناضل صلاح الشنفرة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي برقية تهاني وتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكآ وشعبآ بمناسبة العيد الوطني الـــ87 لتأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وجاء في التهنئة :
بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، يسرني بإسمي ونيابة عن شعب الجنوب ان ارفع اليكم أسمى ايآت التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـــ87 للملكة العربية السعودية الشقيقة .سأئلين من اللة عزوجل ان يحفظ المملكة العربية السعودية وإن ينصرها على أعدائها. متمنيين لكم مزيدآ من التقدم والنمو والازدهار. حيث اننا في الجنوب لن ننسى كل ماقدمتة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم ومساندتة بالسلم والحرب. فهنيئآ للمملكة العربية السعودية الشقيقة شعبآ وملكآ في عيدها الوطني الـــ87
حفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة وجنبها كل مكروه
صـلاح الشنفـرة
رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب
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