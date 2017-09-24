الرئيس هادي: إدارة "أوباما" سهلت توسع الحوثيين باليمن

كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الادارة الامريكية السابقة، بزعامة الرئيس باراك اوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي، في اليمن، لأنه لم يكن يفكر الا في مصلحته.

وقال هادي خلال مقابلة مع قناة العربية يوم أمس، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما كان مهتم جداً بنجاح الإتفاق النووي مع إيران، لذلك لم يكن لديه مانع في السماح للمليشيات بالتوسع وهو ما دفع وزير خارجيته جون كيري إلى التقدم بمقترح رفضته الحكومة لأنه يقدم دعم كبير للميليشيات.

وأضاف "الموقف في ظل الإدارة الحالية أفضل لأنه قائم على أساس أنه يكون هناك ضغط على الحوثيين وايران حتى يتوقف توسعها وتمددها بالمنطقة وتنتهي أطماعها التي تهدف إلى السيطرة على باب المندب حتى تتمكن من السيطرة على أهم ممرات الملاحة الدولية".

وكان وزير الخارجية الامريكي في عهد اوباما، جون كيري، قدم مباردة لوقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعبرها يتم استقالة الرئيس هادي والتنازل لنائبه حينها خالد بحاح، الا أن الحكومة رفضتها وبقوة باعتبارها تكافئ الانقلابيين، وطالبت بخريطة طريق جديدة لا تمس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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