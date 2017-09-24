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الرئيس هادي: إدارة "أوباما" سهلت توسع الحوثيين باليمن

الأحد 24 سبتمبر 2017 11:47 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الادارة الامريكية السابقة، بزعامة الرئيس باراك اوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي، في اليمن، لأنه لم يكن يفكر الا في مصلحته.

وقال هادي خلال مقابلة مع قناة العربية يوم أمس، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما كان مهتم جداً بنجاح الإتفاق النووي مع إيران، لذلك لم يكن لديه مانع في السماح للمليشيات بالتوسع وهو ما دفع وزير خارجيته جون كيري إلى التقدم بمقترح رفضته الحكومة لأنه يقدم دعم كبير للميليشيات.

وأضاف "الموقف في ظل الإدارة الحالية أفضل لأنه قائم على أساس أنه يكون هناك ضغط على الحوثيين وايران حتى يتوقف توسعها وتمددها بالمنطقة وتنتهي أطماعها التي تهدف إلى السيطرة على باب المندب حتى تتمكن من السيطرة على أهم ممرات الملاحة الدولية".

وكان وزير الخارجية الامريكي في عهد اوباما، جون كيري، قدم مباردة لوقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعبرها يتم استقالة الرئيس هادي والتنازل لنائبه حينها خالد بحاح، الا أن الحكومة رفضتها وبقوة باعتبارها تكافئ الانقلابيين، وطالبت بخريطة طريق جديدة لا تمس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.


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الرئيس هادي: إدارة "أوباما" سهلت توسع الحوثيين باليمن
كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الادارة الامريكية السابقة، بزعامة الرئيس باراك اوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي، في اليمن، لأنه لم يكن يفكر الا في


تعليقات القراء
278697
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 24 سبتمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
هل سأل عبد ربه نفسه كيف وصل باراك أوباما أو ترام إلى السلطة وأين أوباما اليوم وإن كان ترام سيفوز في الإنتخابات الرئاسية القادمة أو أنه سيغادر البيت الأبيض دون إدعاء شرعية ، كل يجب أن يحترم نفسه ويستفتي من إنتخبه إن كان مازال رياضياً عنه ، أما من لم يخترعله الحق بأن يقول لعبد ربه عد لمن إختارك أو عد لأصلك وأهلك الذين فتحوا بابهم لك وكفِّر عن ما سلف ، فهل من متعظ؟؟؟؟

278697
[2] هادي الغبي الجبان
الأحد 24 سبتمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
هادي الغبي الجبان يواجه اوباما ويرفض مبادرة من امريكا ام الامم المتحدة. وقبل ذلك وحرسه الشخصي بين قتيل وجريح وبيته في صنعاء محاصر من قبل الحوثيين رفض حتى مجرد التوقيع على قرارات تشرعن سلطتهم وتسهل عليهم السيطرة على الدولة بشكل شرعي. ويقول الانبطاحيون الحقيقيون أن دنبوع دثينه منبطح امام الطرطور علي محسن الأحمر الذي فرضه التحالف السعودي الاماراتي كنائب للرئيس . هكذا الانبطاح والا بلاش



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