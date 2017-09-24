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القوات السعودية تحبط تسللا للميليشيات

الأحد 24 سبتمبر 2017 08:25 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل واقتراب من الشريط الحدودي، وتمكنت من رصد وتقدم نحو 40 عنصرا من الميليشيات وقصفتهم بالراجمات والمدفعية وقضت عليهم، كما دمرت ٥ قاذفات صواريخ كورنيت مضادة للدروع وقاذفات أر بي جي، ٣ هاونات متوسطة وصغيرة، ٤ مدافع ومستودع مدفعية متنوعة ومستودع ألغام أرضية، وإحراق ٩ دراجات نارية و١٣ جهاز اتصال، وقضت على نحو 150 عنصرا من هذه الميليشيات خلال ثلاثة أيام.

وتمكنت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، مسنودة بقوات التحالف من فرض السيطرة الكاملة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع جنوب حرض الحدودية، ونفذت هجوما مباغتا على المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.


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