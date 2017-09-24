القوات السعودية تحبط تسللا للميليشيات

تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل واقتراب من الشريط الحدودي، وتمكنت من رصد وتقدم نحو 40 عنصرا من الميليشيات وقصفتهم بالراجمات والمدفعية وقضت عليهم، كما دمرت ٥ قاذفات صواريخ كورنيت مضادة للدروع وقاذفات أر بي جي، ٣ هاونات متوسطة وصغيرة، ٤ مدافع ومستودع مدفعية متنوعة ومستودع ألغام أرضية، وإحراق ٩ دراجات نارية و١٣ جهاز اتصال، وقضت على نحو 150 عنصرا من هذه الميليشيات خلال ثلاثة أيام.

وتمكنت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، مسنودة بقوات التحالف من فرض السيطرة الكاملة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع جنوب حرض الحدودية، ونفذت هجوما مباغتا على المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.

المزيد في أخبار وتقارير في تهنئتها للقيادة السعودية باليوم الوطني.. الجالية الجنوبية بالمملكة والخليج تؤكد انها الذراع الأيمن للملك سلمان والشعب السعودي رفعت الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي برقية تهنئه الى قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وقالت برقية الجالية منحة طارئة جديدة من اليابان لليمن بمبلغ 2 مليون دولار قررت حكومة اليابان في 19 سبتمبر تقديم منحة طارئة إضافية لليمن بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى عبر اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي . وتهدف هذه المساعدات الإنسانية من الرئيس هادي: إدارة "أوباما" سهلت توسع الحوثيين باليمن كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الادارة الامريكية السابقة، بزعامة الرئيس باراك اوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي، في اليمن، لأنه لم يكن يفكر الا في